Exigen que los móviles iPhone 12 en España también se actualicen para reducir sus emisiones

La semana pasada, justo después de que Apple anunciase sus nuevos iPhone 15, saltaron las alarmas en Francia y el resto de Europa porque sus iPhone 12 emitían ondas no ionizantes a niveles superiores del límite legal de la Unión Europea. La Agencia Nacional de Frecuencias del país galo fue quien avisó de las tasas de radiación del móvil tras unas pruebas que realizó a 141 dispositivos.

Las autoridades francesas y, posteriormente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidieron la retirada del aparato hasta que se revisasen los resultados y se determinase que no había ningún riesgo. Ante la situación, Apple anunció una actualización del iPhone 12 en Francia para reducir sus emisiones, pero la OCU considera que no es suficiente y que el nuevo software deberá implementarse en todos los países de la UE.

Cabe señalar que los requisitos de emisión de radiación de la UE son más bajos del nivel que se considera un riesgo para la salud. En las extremidades, los límites reglamentarios son de 4 W/kg y, en el tronco o la cabeza, de 2 W/kg. Las pruebas de la Agencia Nacional de Frecuencia han detectado que las ondas no ionizantes solo son mayores a las limitaciones europeas en las extremidades.

Además, está estipulado que las mediciones deben hacerse en condiciones bastante desfavorables: con el móvil emitiendo a máxima potencia, una red con mala conexión y con la posición de la antena del móvil incidiendo sobre el cuerpo humano.

Sin embargo, la OCU solicitó la retirada temporal del iPhone 12 del mercado hasta que se subsanase el problema, ya que las ondas no ionizantes emitidas iban en contra de la normativa. La solución que dio la marca de la manzana solo era para Francia y la OCU exige que se realice en España y el resto de los países europeos.

Mientras que se solvente este caso, la OCU ha aconsejado a los consumidores que quieran limitar la absorción de radiaciones que usen auriculares cuando llamen por teléfono, que eviten hablar en zonas de mala cobertura y que los niños no abusen de la utilización del dispositivo, puesto que son más sensibles a las radiaciones. De todos modos, no hay estudios que demuestren que las ondas no ionizantes de los smartphones en general sean preocupantes a corto plazo y solo hay investigaciones que concluyen que podrían (pero que no es seguro) tener consecuencias a largo plazo.

