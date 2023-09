Qué problemas de salud pueden tener las emisiones de ondas no ionizantes como las que se han detectado en iPhone 12

Con la llegada inminente de la generación del iPhone 15 de Apple, son muchos los que están ansiosos por comprar alguno de los nuevos modelos, pero también aquellos que se plantean la adquisición de otros más antiguos, que han bajado sus precios. Sin embargo, si pensabas decantarte por un iPhone 12, es posible que a partir de hoy prefieras dar una vuelta a esa decisión.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la retirada temporal del iPhone 12 de las tiendas ante las dudas generadas en Francia por la legalidad de sus emisiones. Según la Agencia Nacional de Frecuencias del país, el teléfono de la marca de la manzana emite ondas no ionizantes que superan el límite legal fijado por la Unión Europea.

Para tranquilizar a los propietarios de iPhone, la OCU ha aclarado que los límites de seguridad de la UE son "50 veces inferiores a los necesarios" y que, en cualquier caso, solo se sobrepasa el límite en las mediciones de las extremidades (fijados en 4 W/kg) y no en la cabeza ni en el tronco (no pueden superar los 2 W/kg).

Cabe aclarar que el análisis se ha hecho en la peor situación posible, con el móvil emitiendo a máxima potencia, en la red más desfavorable y con una posición de la antena que incide más en el cuerpo, tal y como marca la normativa. Pese a ello, la OCU ha pedido a las autoridades españolas y europeas que retiren los iPhone 12 de la compra hasta que "revisen y confirmen las emisiones de este terminal" y ha apelado a Apple a "solucionar este problema de exceso de emisiones en los terminales".

La OCU ha pedido la retirada del iPhone 12 del mercado en España justo después de que Apple anunciase su iPhone 15. Apple

La radiación electromagnética emitida por los smartphones se mide mediante la Tasa de Absorción Específica (SAR), que indica cuánta energía electromagnética es absorbida por el cuerpo humano durante el uso del dispositivo. Normalmente, la emisión de los teléfonos no es muy preocupante, y menos teniendo en cuenta que la UE vigila que no supere una emisión que todavía no se considera peligrosa.

¿Es un problema la radiación detectada en iPhone 12?

La emisión no ionizante, que es la que se ha detectado en el iPhone 12 es aquella que puede tener efectos biológicos en las personas expuestas, dependiendo de la frecuencia y la intensidad. Por lo general, no suele ser un problema porque las radiaciones de los dispositivos son muy bajas.

La OCU recomienda, por si acaso, usar auriculares al hablar por llamada, evitar llamadas en zonas con mala cobertura y que los niños no abusen del móvil, ya que son más sensibles.

En el caso de que la radiación no ionizante fuese mayor. Los efectos producidos podrían llegar a ser desde quemaduras en la piel y retina en radiaciones ópticas, fotorretinitis por exposición a luz azul de alta intensidad, fotoqueratitis y fotoconjuntivitis por radiaciones ultravioleta, cataratas por exposición prolongada a radiaciones ópticas, efectos térmicos por absorción de energía de las microondas y radiofrecuencias, efectos no térmicos por alteración del campo eléctrico y magnético del cuerpo por las radiofrecuencias e interferencias con dispositivos médicos implantados como marcapasos o desfibriladores.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.