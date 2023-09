Cómo saber si tienes un iPhone 12: dos formas de comprobar qué móvil de Apple usas

La Agencia Nacional de Frecuencias de Francia ha realizado un estudio en el que ha analizado la emisión de ondas no ionizantes de distintos móviles. Uno de ellos era el iPhone 12 que, según los resultados, tiene más radiación del límite legal fijado por la Unión Europea.

Pese a que los límites de seguridad de la UE sean "50 veces inferiores a los necesarios”, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han pedido a las autoridades españolas que frenen la venta de iPhone 12 en Europa temporalmente. La entidad ha señalado que esto debería mantenerse hasta que se “revisen y confirmen las emisiones de este terminal”.

Hay que aclarar que el móvil solo supera el límite de emisión de ondas no ionizantes en las extremidades (fijados en 4 W/kg) y no en la cabeza ni en el tronco (no pueden superar los 2 W/kg). Además, las pruebas se han realizado en las peores condiciones posibles para propiciar la radiación: a máxima potencia, con una mala cobertura y con una posición de la antena directa al cuerpo humano.

A pesar de que la probabilidad de efectos adversos sea mínima y las autoridades traten de no generar alarma hasta que se cercioren de los datos emitidos por la agencia francesa, hay muchos usuarios que se han preocupado. Sin embargo, el iPhone 12 salió en 2020 y es posible que muchos no recuerden qué tienen esa generación de móviles o que tenga dudas.

Por suerte para ellos, es muy fácil descubrir qué modelo tienen entre sus manos. Existen diversas formas:

Mira en la parte trasera de tu móvil. Justo debajo encontrarás escrito ‘Model’, una ‘A’ y una combinación de números en letra muy pequeña . Entra en este enlace, y busca a qué modelo pertenece.

. Entra en este enlace, y busca a qué modelo pertenece. En caso de que se te haya borrado ese número: dirígete a ‘Ajustes’ > ‘General’ > ‘Información’ y busca una combinación de números y letras en la parte derecha del apartado ‘Modelo’.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.