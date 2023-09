Claves de la polémica con los iPhone 12: qué es la radiación electromágnetica y cómo la transmite un móvil

Si estabas pensando adquirir un iPhone 12 más barato después de que Apple presentase sus iPhone 15, puede que tengas que volver a dar una vuelta a la idea. La Agencia Nacional de Frecuencias de Francia, que supervisa las emisiones de los dispositivos, comprobó que 141 móviles emitían ondas no ionizantes por encima del límite legal de la Unión Europea, y uno de ellos era el teléfono que la marca de la manzana lanzó en 2020.

Cabe señalar que los límites de seguridad de la UE son "50 veces inferiores a los necesarios para que aumente 1 °C la temperatura de la cabeza" y, en cualquier caso, solo supera dicho límite en las extremidades (fijados en 4 W/kg) y no en la cabeza ni en el tronco (no pueden superar los 2 W/kg). No obstante, tras las dudas que han surgido en Francia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado que se deje de vender los iPhone 12 en Europa temporalmente, hasta que "revisen y confirmen las emisiones de este terminal".

El Gobierno francés ha ordenado a Apple que retire el iPhone 12 del mercado, alegando que emite niveles de radiación demasiado elevados. Por ahora, las ventas de este modelo se han detenido en todo el país.

La OCU ha notificado que los análisis de la Agencia Nacional de Frecuencias se realizaron en el peor caso posible: "Con la red más desfavorable, emisión a máxima potencia, antena en la posición en la que más incide en el cuerpo". Además, Jean-Noël Barrot, ministro de Francia a cargo de asuntos digitales, afirmó que los iPhone 12 tiene niveles de radiación "ligeramente más altos" que lo marcado por la UE, pero que son "significativamente más bajos que los niveles en los que los estudios científicos consideran que puede haber consecuencias para los usuarios". A pesar de ello, la entidad aconseja usar auriculares al hablar por llamada, evitar llamadas en zonas con mala cobertura y que los niños no abusen del móvil, ya que son más sensibles.

Por su parte, Apple ha negado que iPhone 12 incumpla la normativa de radiación. De hecho, según apuntan en Apple Insider, ha enviado al organismo francés unos informes en los que se evidencia que cumplen con los niveles de emisión de ondas de radiofrecuencia aceptados en todo el mundo.

¿Qué es la radiación electromagnética?

La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético que se propaga a través del espacio transportando la energía de un sitio a otro. Las ondas pueden ser generadas por cargas aceleradas, corrientes variables en distintos tipos de antenas u otro tipo de fuentes. Estas se manifiestan de diversas formas, como ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, rayos X, rayos gamma, luz visible y radiación ultravioleta.

En concreto, la radiación hallada en los iPhone 12 es no ionizante. La radiación electromagnética puede ser ionizante y no ionizante, y la de los móviles de 2020 de Apple es aquella que no tiene suficiente energía para separar los electrones de los átomos y producir más iones. En este caso, son las ondas de radio, las de microondas, la radiación infrarroja y la luz visible.

¿Qué dispositivos emiten ondas no ionizantes?

La tecnología inalámbrica, como pueden ser los teléfonos móviles, las tablets, los ordenadores portátiles, los dispositivos Bluetooth, los routers WiFi y los contadores inteligentes, son los que emiten radiación electromagnética de baja frecuencia y baja energía, como ondas de radio y microondas. En la UE, hay una regulación que pone el límite de estas emisiones muy por debajo de lo considerado peligroso (que puede tener efectos nocivos a largo plazo).

Este tipo de radiación depende de varios factores, como la distancia al dispositivo por parte del individuo, la intensidad de la señal, la duración de la exposición y el tipo de aparato. Los estudios científicos no han demostrado que la exposición a ondas no ionizantes sea perjudicial para la salud humana a corto plazo, pero existen estudios que sugieren que sí que pueden ser un riesgo potencial a largo plazo.

