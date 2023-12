Para 'applelovers': cinco novedades que esconden los nuevos iPhone 15 que tienes que conocer

La nueva familia del iPhone 15, la cual engloba al iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max tienen en común muchas funciones y también algunas que puedas no conocer y que son de mucha utilidad para aprovechar al máximo los nuevos dispositivos de Apple. Aquí te dejamos cinco novedades sencillas y rápidas de aplicar si tienes cualquiera de estos nuevos móviles de la marca de la manzana.

Contador de ciclos de carga

Entrando en Ajustes- General - Información y desplazándonos hasta el apartado de la batería nos encontramos un cuadro llamado ‘ciclos de carga’ que no había en los anteriores. Concretamente, podremos ver cuantos ciclos de carga del 0 al 100% tiene la batería de nuestro iPhone. Conocer el estado de la batería y ciclos de carga es importante y con esto lo podremos hacer de manera sencilla.

No superar el 80% de carga

Los nuevos dispositivos de Apple incluyen la función de que, en el momento que lo pongas a cargar, nunca supere el 80 % de la batería, lo que a la larga daña menos la misma y le otorgará mejor salud. Para activarlo dirígete a Ajustes - Batería - Salud y carga de la batería - Optimización de carga - Límite de 80%.

Retratos automáticos

Al hacerte una foto y ver que te ha gustado mucho, seguro que has pensado que el modo retrato le hubiera ido genial, pero que no te has acordado o no has caído en ponerlo. Por ello, en los iPhone 15, podrás aplicar los ajustes del modo retrato, incluso una vez hecha la foto.

El dispositivo, si detecta que la foto se ha hecho a una persona, objeto o mascota, conservará los ajustes del modo retrato por si los quieres aplicar más adelante. Al tomar la fotografía, abajo a la derecha te aparecerá el símbolo ƒ, lo que significa que podrás aplicar dicho modo después.

Objetivos adicionales de cámara para modelos Pro

Utilizando la cámara de 48 megapíxeles, podemos elegir entre distintas distancias focales: 24 mm, 28 mm y 35 mm. Para hacer uso de ellos, presiona sobre el círculo con el 1x al abrir la cámara y elige el que necesites o más te guste.

Fotografías de 48 megapíxeles

Pese a que todos los iPhone 15 cuentan con una cámara de 48 megapíxeles, de forma predeterminada hacen fotos de 24, pero podemos activar, si queremos, la resolución máxima de 48 siguiendo estos pasos:

Entra en Ajustes .

. Ve a la sección Cámara .

. Dentro de esta, toca sobre Formatos .

. Activa el interruptor Control de la resolución y ProRAW (en los iPhone 15 y 15 Plus solo aparecerá Control de la resolución).

(en los iPhone 15 y 15 Plus solo aparecerá Control de la resolución). Toca sobre Formato por omisión y selecciona HEIF Max (hasta 48 MP) o ProRAW Max ( hasta 48 MP) en los modelos Pro.

(hasta 48 MP) o hasta 48 MP) en los modelos Pro. Abre la app Cámara y asegúrate de que HEIF MAX o RAW Max , que aparecen en la esquina superior derecha, no estén tachados.

, que aparecen en la esquina superior derecha, no estén tachados. Pulsa sobre HEIF MAX o RAW MAX para cambiar entre los modos de alta resolución.

