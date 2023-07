Valoración: Nothing Phone (2)

La marca británica Nothing plasmó un primer móvil diferente y más que seductor, el Phone (1). Los amantes de la tecnología esperaban que su segunda generación fortalecería los aspectos en los que podía dar más de sí, una demanda respondida en buena medida con el Nothing Phone (2), smartphone que retiene la frescura y la capacidad de sorprender del original a la vez que materializa un salto de nivel.

El continuismo que desprenden su esencia y su diseño se conjuga con una depuración de la llamativa apuesta, la cual trae avances en la interfaz de patrones lumínicos para notificaciones, su rasgo distintivo junto a la trasera transparente, y la entrada en el segmento de la gama alta. El Nothing Phone (2) sobrepasa con creces los 600 euros y en concreto cuesta 649 euros, 699 euros ó 799 euros según la configuración (8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB y 12 GB + 512 GB). Unos importes que implican incrementos de precio de 180, 200 y 250 euros en comparación con los tres escalones, en lo que a versión se refiere, del original.

En blanco el Nothing Phone (1) y en gris oscuro, el Nothing Phone (2) (20Bits)

Si para el Nothing (1) la compañía puso el foco en el color blanco, en esta ocasión lo hace en el gris oscuro, sucesor del negro primigenio. El diseño del nuevo y el anterior resulta muy similar, aunque si en lugar de verse en la foto se tiene en la mano se detectan pequeñas variaciones. Estas se dan en el cristal de la trasera, distinto por su toque 'acolchado' y su acabado, en el sutil cambio exterior de las cámaras y en algunos elementos internos visibles por lo transparente. Los impecables marcos de aluminio (reciclado) estilo iPhone hacen de nuevo acto de presencia.

La nueva Glyph Interface

El Nothing Phone (2), iluminado (20Bits)

El Nothing (1) se identificaba por sus zonas de luces led, especialmente por la de la bobina para la carga inalámbrica. Estas partes iluminadas exhiben ahora más ‘cortes’, para nada casuales al responder a la potenciación de la denominada Glyph Interface. En el modelo con el que comenzó todo este sistema de notificaciones (para asociar patrones lumínicos y sonidos a contactos específicos) ejercía un fuerte atractivo y una carga innovadora. Sin embargo, también es cierto que, más allá de lo vistoso, se quedaba algo corto.

Por ello, Nothing ha pretendido dotar a su renovada Glyph Interface de un recorrido real. Los cambios transmiten que va por el buen camino. La interfaz integra bastantes más funciones, aspecto reflejado en las notificaciones esenciales (las que elija el usuario y que suponen que la luz brille de forma persistente hasta que el aviso se lea), el temporizador de cuenta atrás, el indicador del volumen (sirve además para los auriculares Nothing) y en el compositor de Glyph (para crear secuencias de luz y sonido personalizadas). Atención también a la posibilidad de seguir por esta vía lumínica el proceso de servicios de terceros (el envío de un producto, etc.).

La pantalla del Nothing Phone (2)

La pantalla del Nothing Phone (2) (20Bits)

El fabricante toca poco la pantalla, sumando eso sí extras que redondean la experiencia. Es algo más grande que la anterior y en lugar de 6,5 pulgadas se caracteriza por las 6,7. También más brillante, con hasta 1.600 nits de brillo máximo frente a los 1.200 nits del Phone (2), diferencia palpable viendo una y otra.

Mantiene la tecnología OLED, la alta resolución y la fluidez de hasta 120 Hz. En los ajustes de la frecuencia de actualización aparece ahora la opción de la tasa de refresco dinámica (se va ajustando al contenido para optimizar la batería). Respecto al complemento sonoro, se detecta un seductor matiz de mejoría en los altavoces estéreo duales.

Procesador y fotografía

El avance hacia lo premium se simboliza en el procesador elegido, el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (conectividad 5G), que ya lleva un año en el mercado pero que retiene su recorrido. La evolución en rendimiento se percibe, lo que no quiere decir que el chipset previo, el Snapdragon 778G+, funcionara mal (en absoluto).

El Nothing Phone (2) vuelve a contar con dos cámaras traseras (20Bits)

El procesador desplegado favorece el pulimiento del software de las cámaras, aquí más trabajado. Las imágenes tomadas con el Phone (1) gustaban y de primeras incluso sorprendían, si bien con el tiempo quedaba instalada la sensación de que podían ofrecer más. En comparación, se aprecia claramente que las fotografías con el Phone (2) son más luminosas, señal del acierto que entraña la evolución.

Nothing cambia el sensor de 50 MP de la cámara principal, sustituyendo el Sony IMX766 por el Sony IMX890. Le vuelve a acompañar una cámara ultra gran angular de 50 MP con el sensor Samsung JN1 de fondo. En el frontal, la presencia de una cámara de 32 MP en lugar de la de 16 MP indica la evolución. Una cámara para selfis por cierto ubicada en la parte superior central en lugar de en el lado izquierdo.

El modelo revalida la línea minimalista en cuanto a número de cámaras, espíritu canalizado asimismo una vez más al utilizar la aplicación. No obstante, de la mano de la mejora del software incorpora más funciones. Por ejemplo, la grabación en 4K a 60 fps (antes a 30 fps).

Tanto la batería como la carga rápida del Phone (1) convencían. Moviéndose en un rango similar, Nothing aplica ligeras mejoras y de los 4.500 mAh y los 33W se pasa a los 4.700 mAh y a los 45W. La subida se nota en ambos casos. Siguen igual la carga inalámbrica de 15W y la inversa de 5W. El cargador específico no viene incluido en la caja.

Nothing OS 2.0

Nothing estrena software con el Phone (2) (20Bits)

Como a menudo hacen las marcas cuando lanzan sus teléfonos insignia, Nothing estrena versión de software, Nothing OS 2.0 (basada en Android 13). Su primera personalización dejaba sugerentes detalles distintivos y aires de Android puro, experiencia reforzada en una actualización en la que Nothing escenifica una nueva identidad visual. Subraya su intención de exhibir entidad propia. Muy pensada e intuitiva, la capa, con nuevos widgets, temas y diseños de carpetas, da juego.

El Nothing Phone (2), junto a los Ear (2), el anterior producto de la marca (20Bits)



Pantalla: OLED de 6,7 pulgadas (alta resolución, 120 Hz)

Configuración: 8 GB + 128 GB / 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB

​Procesador: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Cámaras traseras: principal de 50 MP + ultra gran angular 50 MP

Cámara frontal: 32 MP

Batería: 4.700 mAh con carga rápida de 45W, inalámbrica de 15W e inversa de 5W

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operativo: Android 13 según Nothing OS 2.0

Otros elementos: Glyph Interface, sensor de huella en pantalla, altavoces estéreo duales, IP54

Precio: 649, 699 ó 799 euros Ficha técnica del Nothing Phone (2)

Puntuación 20Bits: 9/10 Lo mejor: las mejoras introducidas respecto al móvil original.

​Lo peor: la inevitable subida de precio.

