Valoración: Realme 11 Pro+ 5G y Realme 11 Pro 5G

Realme introdujo su denominación Pro+ en su serie 9 (Realme 9 Pro+). En España la dejó en suspenso en la serie 10 (aquí solo llegó el Realme 10) y la ha recuperado en la siguiente generación de la mano del Realme 11 Pro+ 5G, ya oficial en nuestro mercado junto al Realme 11 Pro 5G. Dos móviles atractivos por su diseño y por el recorrido materializado en sus cámaras.

Los dos modelos entran en escena apenas cuatro meses después del Realme 10. El Realme 11 Pro+ cuesta 520 euros, precio que señala su condición de gama media premium, mientras que el Realme 11 Pro está en el marco de los 400 euros. Una diferencia económica justificada de partida en el rango de las respectivas configuraciones, 12 GB + 512 GB y 8 GB + 256 GB.

El diseño de la serie entraña la novedad de que la marca china se decanta por primera vez por un gran módulo circular para las cámaras traseras. Ambos dispositivos se comercializan en las mismas opciones de color y plasmación. A Realme le gustan los estilos llamativos y en esta ocasión vuelve al acabado de cuero vegano, textura que introdujo en el singular Realme GT amarillo y negro y que ahora envuelve en un mayor refinamiento. También dispone de una variante de espíritu clásico en color negro.

El Realme 11 Pro en su variante de cuero vegano (20Bits)

20Bits ha probado el Realme 11 Pro+ en negro y el Realme 11 Pro en beige/crema de cuero vegano. Por su elegancia, la segunda, creada por Matteo Menotto (diseñador vinculado a Gucci), seduce más y de hecho es la distintiva de la generación, pero hay que reivindicar lo bien que luce la negra, tan sobria como sugerente por su acabado impecable.

La versión con cuero vegano, además de por el propio color y por el agradable tacto que depara, cautiva por el efecto que generan sus marcos cobrizos, el elegante toque del anillo dorado en torno a la cámara principal y la 'cremallera' que recorre de arriba a abajo la parte central. El módulo resulta algo más prominente en la variante en negro.

El Realme 11 Pro+ en color negro (20Bits)

En cualquiera de los casos la sensación en mano es de comodidad tanto en términos de peso como de grosor. La de cuero pesa un poco más (189 gramos en el Pro+ y 191 gramos en el Pro frente a 183 y 185 gramos en negro).

Dos modelos Pro, misma pantalla

La pantalla del Realme 11 Pro+ y la del Realme 11 Pro (20Bits)

Los dos exhiben la misma pantalla: curva, de 6,7 pulgadas, con tecnología Amoled, resolución FHD+, fluidez de 120 Hz y un brillo máximo de 950 nits. Sin tratarse de un panel cautivador, en ambos casos la experiencia satisface con creces y brota la natural inmersión. Las pequeñas sombras laterales que trae la curvatura, patentes cuando intervienen los fondos blancos, la 'cuota' derivada de este tipo de paneles, no importuna en absoluto.

En sus modos de colores aparecen el intenso, el natural y modos profesionales como el cinemático y el brillante. Como es habitual, en lo relativo a la frecuencia de actualización puede optarse por la tasa de refresco alta, la normal de 60 Hz y la optimizada.

En cuanto al complemento sonoro, los dos se ajustan a las prestaciones que gusta encontrar: altavoces duales con Dolby Atmos.

Cámara de 200 MP y de 100 MP

Junto con el diseño, el relieve se concentra en el apartado de las cámaras. Realme debuta en el escenario de los 200 MP, resolución que cada vez implementan más fabricantes, con la cámara principal del Realme 11 Pro+. La marca resalta que se trata de su cámara más ambiciosa y avanzada. Se fundamenta en el sensor Samsung Isocell HP3.

Foto tomada con el zoom 4x del Realme 11 Pro+ (20Bits)

Otro ejemplo de foto con el zoom 4x del Realme 11 Pro+ (20Bits)

La calidad de las imágenes, sin que se pueda decir que ofrezca las mejores fotos, va en consonancia con su llamativo enunciado tecnológico. Realme resalta la tecnología aplicada en el terreno del zoom, y la verdad es que sobresalen las fotos tomadas con 4x. Permite hasta 20x.

Sin salirse de lo en general más que interesante, la cámara principal del Realme 11 Pro se rige por los 100 MP. Cabe aclarar que para realizar fotos con las mencionadas resoluciones de 200 MP y 100 MP hay que elegir el modo específico en la aplicación.

Lo que convence menos (y no porque no cumplan, sino porque no trascienden lo funcional) son las cámaras secundarias. El Pro+ cuenta con una ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP, y el Pro solo con una para retratos de 2 MP. Esa falta de punch no se da con las cámaras para selfis, de 32 y 16 MP respectivamente.

Los dos sistemas fotográficos disponen de capacidad para grabar en 4K y cuentan con funciones como el modo noche, el modo calle (el Pro normal con menos rangos de distancia focal), la exposición prolongada, el vídeo de vista dual, el efecto diorama, el retrato de grupo o el modo de estrellas (un clásico de la marca).

Rendimiento, batería y carga rápida

Para el procesador 5G, Realme ha escogido un MediaTek reciente, el Dimensity 7050, con bastantes similitudes con el Dimensity 1080. Aunque se tienda a preferir Qualcomm y el sello Snapdragon, el rendimiento y la fluidez relacionada implican acierto. En este apartado no hay que olvidar el extra de la posibilidad de la ampliación de RAM, de hasta 8 GB en el Realme 11 Pro y de hasta 12 GB en el Realme 11 Pro+.

Esta familia de móviles opera con Android 13 según Realme UI 4.0, capa de software que no atrae tanto como las personalizaciones previas.

La batería de ambos aplica el canon de los 5.000 mAh, con la autonomía más que suficiente que conlleva. La carga rápida (por cierto con tecnología SuperVOOC, la de OPPO, y no Dart, la propia) se mueve en distintos niveles de sugerencia porque el Pro+ se caracteriza por una velocidad de carga de 100W y el Pro, por la de 67W, representativa de la buena gama media.

La de 100W supone que el Realme 11 Pro+ pase de rozar el 20% a recuperar el 100% en alrededor de 23 minutos. Y la de 67W favorece por ejemplo que el Realme 11 Pro suba de casi el 25% al 85% en 27 minutos.

El Realme 11 Pro+ y el Realme 11 Pro comparten opciones de color y diseño (20Bits)



Pantalla: Amoled curva de 6,7 pulgadas (FHD+, 120 Hz)

Configuración: 12 GB + 512 GB // 8 GB + 256 GB

​Procesador: MediaTek Dimensity 7050

Cámaras traseras: 200 MP + 8 MP + 2 MP // 100 MP + 2 MP

Cámara frontal: 32 MP // 16 MP

Batería: 5.000 mAh

Carga rápida: 100W // 67W

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operativo: Android 13 según Realme UI 4.0

Otros elementos: sensor de huella en pantalla, altavoces duales, Dolby Atmos, NFC, cargador incluido en la caja

Precio: 519 euros // 399 euros Ficha técnica del Realme 11 Pro+ 5G y del Realme 11 Pro 5G

Puntuación 20Bits: 8,5/10 (Realme 11 Pro+) y 8/10 (Realme 11 Pro) Lo mejor: el diseño (tanto en cuero vegano como en negro) y el equilibrio general de ambos dispositivos

​Lo peor: unas cámaras secundarias que, en contraste con la de 200 MP y la de 100 MP, dicen poco

