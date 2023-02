Valoración: Realme 10

Realme siempre se ha caracterizado por la variedad de opciones, con series numéricas amplias y con cada uno de sus móviles poniendo el énfasis en unas especificaciones sobre otras para que el usuario elija. La serie 10 trae un cambio porque en España la marca concentra su apuesta en un único modelo, el Realme 10. Una decisión que, tras analizar el smartphone, constituye un acierto por su condición de equilibrado gama media.

Su llegada en solitario, en marcado contraste con el hecho de que las dos generaciones anteriores contaron con cuatro y cinco integrantes, responde a la circunstancia de que las ventas se han resentido en el mercado de móviles. Una coyuntura ante la que los fabricantes van a ir más sobre seguro, sin encadenar lanzamientos porque sí.

El nuevo Realme 10 transmite la esencia de lo que se busca en el segmento del nivel medio, buenas prestaciones a un precio contenido. Tiene un precio oficial de 279 euros, cuantía que implica una ligera rebaja respecto a la evolución anterior, ya que la versión ofrecida (8 GB + 128 GB) costaba en origen 299,99 euros en el caso del Realme 9.

Sus rasgos encajan muy bien con las inclinaciones del consumidor tipo, empezando por los mencionados 8 GB + 128 GB, configuración más que apetecible por lo que dice acerca de que para nada se va a quedar justo y que además se puede potenciar al contemplar tanto la RAM virtual como la ampliación del almacenamiento interno (hasta 1 TB) vía microSD.

El vistoso diseño del Realme 10 (20Bits)

A Realme le gustan los diseños que deparan brillos y reflejos en la trasera según la luz y los movimientos. La plasmación del Realme 10 responde a ese canon, y además con la virtud del punto sobrio, hecha también pensando en el usuario medio. Disponible en negro y en blanco, se inspira en las partículas de la luz (de ahí sus infinitos puntitos).

Luce unos marcos de aire refinado que respetan el color elegido y unas cámaras presentes sin el habitual módulo. Su diseño, que distancias de rango aparte recuerda al del llamativo y económico Realme C33, sigue la línea de lo fino y lo ligero en concordancia con lo aplicado por Realme en sus últimas series y con la tendencia del mercado y las preferencias. Tiene 7,95 mm de grosor y pesa 178 gramos, lo que se traduce en comodidad.

El Realme 10 ofrece 4G, conectividad que todavía pesa en las decisiones de compra aunque lo preferible sea decantarse por el 5G. Su rendimiento se fundamenta en el procesador MediaTek Helio G99, que mejora al Qualcomm Snapdragon 680 del Realme 9 y que lo cierto es que sorprende por su buen funcionamiento.

En cuanto al sistema operativo, no viene de fábrica con Android 13 sino con Android 12 (según la interesante capa propia Realme UI 3.0), si bien la marca resalta que a lo largo de marzo desplegará la actualización correspondiente.

La apreciable pantalla del Realme 10 (20Bits)

Más allá del mencionado equilibrio, el gran aliciente reside en su apreciable pantalla, de las que destacan en el segmento. Su sugerencia se construye sobre elementos reconocibles al asemejarse al panel del Realme 9: tecnología Super Amoled, 6,4 pulgadas, resolución FHD+ y fluidez de 90 Hz. Respecto al brillo, alcanza los 1.000 nits.

La rebaja en la cámara (sin que importe)

La cámara principal escenifica una clara rebaja en comparación con el Realme 9 (4G) al pasar de los 108 MP a los 50 MP. Aunque entraña menor ambición por parte de la marca, los megapíxeles no lo son todo en la calidad fotográfica y al usuario medio, en el fondo, no le importan tanto si las imágenes desprenden cuidado, como es el caso por el sensor Samsung JN1. El modo automático, el de 50 MP y los selfis de la cámara frontal (16 MP) dejan buenas sensaciones. Lo que transmite poco es la cámara secundaria de 2 MP, incluida para que no haya solo una.

En la aplicación de cámara y vídeo figuran también el modo retrato, el modo noche, el modo calle (otorga un toque urbano), el efecto diorama o el vídeo de vista dual. El Realme 10 no contempla la grabación en 4K.

En el terreno de la batería, incorpora una de 5.000 mAh, capacidad que como se sabe se adscribe a lo que se busca encontrar en un móvil por la autonomía que promueve. Soporta una carga rápida de 33W, velocidad extendida en el nivel medio. No da malos resultados (como ejemplo, pasa de menos del 50% de la energía al 100% en 44 minutos) pero lo cierto es que de partida no seduce demasiado, sobre todo si en comparación uno se acuerda de los 65W del Realme 7 Pro.

El Realme 10, con un buen sonido para contar solo con un altavoz, mantiene la clásica toma de auriculares de 3,5 mm (en extinción) y habilita el sensor de huellas en el lateral en lugar de en el panel (otro detalle de aspecto rebajado).

El Realme 10, al lado de la distintiva caja amarilla de la marca (20Bits)

Ficha técnica del Realme 10

​

Pantalla: Super Amoled de 6,4 pulgadas (FHD+, 90 Hz)

Configuración: 8 GB + 128 GB

Procesador: MediaTek Helio G99

​Cámaras: 50 MP + 2 MP

Cámara frontal: 16 MP

Batería: 5.000 mAh con carga rápida de 33W

Conectividad: 4G

Sistema operativo: Android 12 según Realme UI 3.0

Otros elementos: espacio para microSD, RAM virtual, toma de auriculares de 3,5 mm, sensor de huellas en el lateral

Peso: 178 gramos

Precio: 279 euros

Puntuación 20Bits: 7,5/10 Lo mejor: su carácter equilibrado y la pantalla Super Amoled.

​

​Lo peor: el recorte en la resolución de la cámara.

