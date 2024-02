El superalimento poco conocido en España que frena el envejecimiento y controla el colesterol

Los superalimentos siguen ganando popularidad por la amplia gama de beneficios en sus nutrientes para la salud. Y, es que, podemos encontrar desde frutas antioxidantes hasta verduras de hojas verdes o grasas saludables como el aguacate. Están cargados de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que pueden ayudar a combatir enfermedades, fortalecer el sistema inmunológico y aumentar la energía. En España, incorporar estos superalimentos es fácil gracias a la variedad con la que cuenta la dieta mediterránea. No obstante, hay otros que pueden llegar a ser pocos conocidos como la ciruela japonesa o umeboshi.

Esta ciruela japonesa, también conocida como ume, es una variedad de una ciruela originaria de China que se cultiva ampliamente en Japón. Se trata de una fruta de color amarillo verdoso, a veces rojizo, con un sabor agrio y agridulce muy peculiar. Se utiliza en la cocina japonesa de diversas formas, incluyendo en conservas, encurtidos, licores (como el popular licor de ciruela llamado umeshu) y como condimento para diversos platos. Además, se cree que la ciruela japonesa tiene propiedades medicinales, sobre todo como superalimento, que previene el colesterol y frena el envejecimiento. Por ello, es un ingrediente común en la medicina tradicional japonesa.

La ciruela japonesa, una aliada natural para el colesterol

En la búsqueda continua de soluciones naturales para combatir el colesterol alto, la ciruela japonesa, conocida como umeboshi surge como una aliada por sus numerosos beneficios para la salud. Recientemente, la ciencia moderna ha respaldado su potencial para ayudar a controlar los niveles de colesterol, ofreciendo una alternativa natural y efectiva para aquellos que buscan mejorar su salud cardiovascular.

El colesterol alto es un problema de salud común que puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por ello, llevar un control en la alimentación puede ser también un gran apoyo y como complemento a los fármacos que regulan los niveles.

La ciruela japonesa es rica en compuestos bioactivos, incluidos los polifenoles y los antioxidantes, que han demostrado tener efectos beneficiosos sobre los niveles de colesterol, según algunos estudios científicos. Estos compuestos ayudan a reducir el colesterol LDL, comúnmente conocido como "colesterol malo", mientras aumentan los niveles de colesterol HDL, o "colesterol bueno". Este equilibrio es esencial para mantener la salud cardiovascular y prevenir enfermedades relacionadas.

El secreto de la ciruela japonesa para el frenar envejecimiento

Se puede decir que la ciruela japonesa guarda el secreto para la longevidad. El envejecimiento es un proceso complejo que involucra una serie de factores, incluidos el estrés oxidativo, la inflamación y el deterioro celular. Pero, esta fruta aborda estos problemas desde múltiples frentes gracias a su perfil nutricional. Contiene poderosos antioxidantes, como los polifenoles y las vitaminas C y E, combaten el estrés oxidativo al neutralizar los radicales libres, reduciendo así el daño celular y protegiendo contra el envejecimiento prematuro.

Además de sus efectos antioxidantes, la ciruela japonesa también posee propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación crónica, un factor clave en el proceso de envejecimiento. La inflamación persistente se ha relacionado con una variedad de enfermedades relacionadas con la edad, como enfermedades cardíacas, diabetes y artritis. Al incorporar esta fruta en la dieta, se puede ayudar a mitigar este riesgo y promover un envejecimiento más saludable.

Otro aspecto importante del envejecimiento es la salud cognitiva. A medida que envejecemos, es natural experimentar una disminución en la función cognitiva y el rendimiento cerebral. Sin embargo, la ciruela japonesa puede ayudar a mantener la salud del cerebro gracias a su contenido de antioxidantes y compuestos neuroprotectores. Estos nutrientes ayudan a proteger las células cerebrales del daño oxidativo y la inflamación, lo que puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad y promover una función cerebral óptima a lo largo de la vida.

Referencias

