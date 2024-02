El superalimento que protege el corazón y ayuda a adelgazar por su poder saciante

Pese a que su procedencia es asiática, la col china es a día de hoy un producto que podemos encontrar en cualquier supermercado de España. Una auténtica suerte conociendo que esta aporta importantes beneficios en la salud de nuestro organismo. La puedes encontrar con el nombre de bok choy, a veces también como pak choy o repollo chino, ya que son variedades que proceden de la planta Brassica rapa. En la cocina tiene similitudes como otras verduras como la col rizada o el brócoli, aunque cada vez se va colando en más hogares de nuestro país por sus valorados y ricos nutrientes propios de un superalimento.

Beneficios de la col china o 'bok choy' en la salud

Para llevar una alimentación variada y saludable en nuestro día a día, la incorporación de la verdura es indispensable. Hay una gran diversidad de tipos para consumir, pero a veces puede que la repetición en la elección de lo que cocinamos nos haga perder esa favorable rutina. Por ello, incorporar otras variedades como puede ser esta col china, puede llenarte de ricos nutrientes en tu día a día. Este bok choy es rica en diversas vitaminas como la vitamina A, vitamina C y vitamina K. Además es rica en folato y calcio, por lo que favorece en la salud de múltiples órganos.

Protege la salud del corazón

Incorporar la col china o bok choy a tu dieta diaria puede tener grandes beneficio en la salud cardiovascular. Para que órganos como el corazón y la circulación de la sangre se necesita que el organismo no flaquee en los niveles básicos de potasio, magnesio y calcio. Estos tres minerales lo puedes encontrar en esta verdura asiática. Así pues, la col china y otras verduras de hojas verdes están recomendadas para prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que su aporte de Vitamina C también favorece un flujo sanguíneo más saludable por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

Mejores huesos si consumes col china

Otro de los beneficios de la col china es que gracias a su aporte de calcio se puede mantener una salud ósea en buenas condiciones. Para ayudar al organismo a almacenar este tipo de mineral en el organismo es necesario contar en nuestra dieta con alimentos que la contengan. Además, los huesos también son protegidos incorporando la col china a la alimentación por su aporte de fósforo, vitamina K y zinc, aunque este último en pequeñas cantidades.

¿Es la col china anticancerígena?

Según el portal Cancer.net de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) expertos estudiaron la prevención del cáncer al incorporar verduras crucíferas (brócoli, coliflor, col, coles de Bruselas, col china y col verde). Los resultados obtenidos sitúan que el consumo recurrente de este tipo de verduras sí que tiene efectos en una reducción del riesgo de padecer cáncer.

Las enzimas se verían reguladas al ingerir este tipo de verduras, protegiendo sobre todo de cánceres como el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de esófago y el cáncer de estómago. Estos podría deberse también a la cantidad (aunque pequeña) de selenio. Este oligoelemento podría estar presentan en más cantidad si se sigue una alimentación rutinaria de col china.

La col china es baja en caloría y controla el peso

Además, este superalimento es de eso con pocas calorías, ideal para poder controlar nuestro peso. Al igual que otras verduras, su contenido en fibra y agua hace que no sea un alimento pesado ni que aporte una cantidad de grasa por sí misma al organismo. Sobre todo si se elige comer hervida en ensalada o en un pequeño salteado saludable, donde la col china es muy saciante.

Cuidad con el contenido: siempre moderado

Aunque los beneficios de la col china son evidentes, como todo en el campo de la nutrición debe ser consumido con moderación. Está bien que nuestro organismo necesite a través de la alimentación hacerse con minerales, vitaminas y otros nutrientes, pero los excesos pueden tener riesgo. Consumir un mismo producto de una forma reiterada y elevada puede conducir a que los niveles aumenten provocando problemas.

Además, como ya se ha comentado, la mejor forma de preparar col china es hirviéndola y salteándola. Así, una enzima llamada mirosinasa desaparece completamente, evitando una desregulación de la función tiroidea y la absorción de yodo. Con un consumo moderado y alternado con otras verduras puedes obtener los mejores beneficios de este superalimento asiático.

