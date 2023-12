La verdad sobre las vitaminas: qué son en realidad y cómo pueden beneficiar a tu salud

La gran longevidad propia de países como España se atribuye en gran medida a las características de la dieta mediterránea, tan rica en frutas y verduras. No es en vano la fama que tienen de saludables: se tratan de uno de los principales aportes de vitaminas en la alimentación.

Solemos repetir este dato como un mantra, y asociamos grandes propiedades a este tipo de micronutriente. Sin embargo, pocas veces nos paramos a reflexionar sobre qué son en realidad las vitaminas y de qué forma pueden resultar positivas para nuestra salud.

Qué son las vitaminas y por qué son necesarias

Las vitaminas, explica el portal de noticias sobre salud Healthline, son un tipo de nutriente (molécula orgánica) presente de manera natural en los alimentos que ingerimos. Son necesarias para diferentes funciones celulares y corporales, en función del tipo de vitamina.

Específicamente, son precursoras de coenzimas: esto significa que, con pequeños cambios químicos, pasan a ser moléculas activas que se unen a ciertas enzimas (otro tipo de sustancia segregada por las células) para catalizar reacciones químicas (modificar la velocidad a la que se producen) necesarias en diferentes procesos del organismo, como la digestión de ciertos alimentos.

A diferencia de las propias enzimas, la clave reside en que la mayoría de las vitaminas no pueden ser sintetizadas por el organismo y por ello deben ser obtenidas a través de la alimentación.

Típicamente, una dieta equilibrada debería ser suficiente para cumplir con las necesidades de vitaminas de una persona sin necesidad de suplementación posterior.

Cuáles son las trece vitaminas y qué hace cada una

Existen trece vitaminas esenciales: la vitamina A, la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la tiamina, la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico , la biotina y el folato. Su ingesta tiene diferentes beneficios, en función de las funciones corporales en las que intervengan:

La vitamina A ayuda a la visión y a la formación y mantenimiento de los dientes, los huesos, la piel y los tejidos blandos.

ayuda a la visión y a la formación y mantenimiento de los dientes, los huesos, la piel y los tejidos blandos. La vitamina B6 ayuda a mantener una función cerebral saludable y a formar los glóbulos rojos necesarios para transportar el oxígeno en la sangre.

ayuda a mantener una función cerebral saludable y a formar los glóbulos rojos necesarios para transportar el oxígeno en la sangre. La vitamina B12 ayuda a mantener el sistema nervioso central, así como un metabolismo saludable y también en la formación de glóbulos rojos.

ayuda a mantener el sistema nervioso central, así como un metabolismo saludable y también en la formación de glóbulos rojos. La vitamina C ayuda a mantener sanos los tejidos corporales y promueve la salud dental. también es importante para sanar heridas.

ayuda a mantener sanos los tejidos corporales y promueve la salud dental. también es importante para sanar heridas. La vitamina D es necesaria para que el cuerpo absorba suficiente calcio y desarrolle dientes y huesos saludables.

es necesaria para que el cuerpo absorba suficiente calcio y desarrolle dientes y huesos saludables. La vitamina E es importante para una función orgánica adecuada.

es importante para una función orgánica adecuada. La vitamina K interviene en la coagulación de la sangre.

interviene en la coagulación de la sangre. La tiamina es esencial para convertir los carbohidratos en energía.

es esencial para convertir los carbohidratos en energía. La riboflavina ayuda al cuerpo a producir glóbulos rojos.

ayuda al cuerpo a producir glóbulos rojos. La niacina ayuda a mantener la piel y el sistema nervioso.

ayuda a mantener la piel y el sistema nervioso. El ácido pantoténico es importante para el metabolismo y la producción de hormonas y colesterol.

es importante para el metabolismo y la producción de hormonas y colesterol. La biotina ayuda al cuerpo a metabolizar proteínas y carbohidratos, y ayuda al cuerpo a producir colesterol y hormonas.

ayuda al cuerpo a metabolizar proteínas y carbohidratos, y ayuda al cuerpo a producir colesterol y hormonas. El folato ayuda a producir glóbulos rojos y ADN.

Con todo, hay que recordar que tanto el defecto como el exceso de vitaminas puede resultar perjudicial para el organismo. En principio, esta última situación no debería darse si no existe suplementación externa, por lo que es con este tipo de productos con los que conviene ser cuidadosos.

De nuevo según Healthline, algunos efectos comunes del exceso de vitaminas incluyen un mal sabor persistente en la boca, dolor estomacal, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.

Eso sí, los efectos concretos van a depender del tipo de vitamina del que exista un exceso en el organismo, con lo que necesitaremos consultar las especificaciones de cada producto en particular para conocerlas detalladamente.

Los riesgos de los suplementos

La sobredosificación de suplementos vitamínicos, especialmente en el largo plazo, puede llegar a causar algunas complicaciones graves. Por ejemplo, la vitamina A en combinación con medicaciones retinoides (para el acné) puede causar toxicidad; y el uso continuado de altas dosis de vitamina B6 puede resultar en daños nerviosos.

Esta última también puede reducir la eficacia de ciertos fármacos (como algunos anticonvulsivos); la vitamina D en exceso puede elevar peligrosamente los niveles de calcio presentes en la sangre; la sobredosificación de vitamina E puede aumentar la acción de los coagulantes y la suplementación con vitamina K puede reducirla.

Por todo ello, en la gran mayoría de los casos se aconseja tratar de asegurar el aporte de vitaminas a través de una dieta saludable y equilibrada en lugar de mediante suplementos, excepto cuando un profesional indique lo contrario. Si aún así optamos por los suplementos de vitaminas, lo más apropiado sería hacerlo bajo supervisión médica.

Referencias

S. Srakocic. What Are Vitamins and Can They Help Your Health? Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/health/nutrition/what-are-vitamins el 05 de diciembre de 2023.

