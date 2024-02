Las seis proteínas vegetales avaladas por Harvard que recomiendan tomar a partir de los 50 años

Incorporar proteínas vegetales a la dieta diaria es primordial para la prestigiosa Universidad de Harvard. Los expertos han analizado el impacto que estas producen en el organismo con el fin de detectar cómo frenar el envejecimiento del cuerpo a través de la alimentación. Aunque hacerse viejos es inevitable, como bien es primordial para llegar a las edades avanzadas de la mayor forma saludable posible. En España, la edad media en esperanza de vida se sitúa sobre los 83 años, pero no es lo mismo llegar con toda la funcionalidad del cuerpo sana, a hacerlo con problemas de salud.

Las proteínas vegetales son aquellas que podemos encontrar en los alimentos de origen vegetal como las legumbres, granos, nueces, semillas y algunos vegetales. Los expertos de Harvard aseguran que estas son esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos, por lo que el funcionamiento del cuerpo también depende de aportar una buena cantidad de ellas al cuerpo. Su gran fuente de nutrientes destacan por incluir aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y fibra.

La recomendación de la Universidad de Harvard

Una reciente investigación de la Universidad de Harvard puso el foco en la proteínas vegetales frente a las lácticas y las de animales en un grupo de población. Los sujetos estudiados superaban ya la mediana edad de 50 años. Lograron obtener resultado de un total de 3721 participantes en los que pudieron descubrir que el incremento de la energía en aquellas personas que consumieron más proteínas vegetales.

Los expertos pudieron asociar así que la función física y el buen estado mental no sufrían alteraciones con este consumo y, por tanto, llegaron a la conclusión de que ingerir este tipo de proteínas favorecen un envejecimiento saludable. Pero, ¿cuáles son o cuál puedo tomar? Destacamos a continuación seis proteínas vegetales que puedes aportar a tu alimentación diaria de forma modera y saludable para envejecer mejor:

Quinoa

La quinoa es una excelente fuente de proteína completa, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. También es rica en fibra, vitaminas del complejo B, magnesio, hierro, potasio y antioxidantes. Consumir quinoa puede ayudar a mantener la saciedad, controlar los niveles de azúcar en la sangre y promover la salud digestiva.

Soja

La soja es una de las pocas fuentes de proteínas vegetales que contiene los nueve aminoácidos esenciales. Además, es rica en fibra, vitaminas del complejo B, hierro, calcio y ácidos grasos omega-3. Los estudios sugieren que consumir productos de soja puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, mejorar la salud ósea y aliviar los síntomas de la menopausia.

Lentejas

Las lentejas son una excelente fuente de proteína vegetal, así como de fibra, hierro, folato, magnesio y potasio. Consumirlas regularmente puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, mejorar la salud del corazón, promover la salud digestiva y proporcionar energía duradera debido a su bajo índice glucémico.

Garbanzos

Los garbanzos son ricos en proteínas, fibra, folato, hierro, magnesio y zinc. Son conocidos por sus beneficios para la salud digestiva, el control del azúcar en la sangre, la salud del corazón y la pérdida de peso. También contienen fitonutrientes como los flavonoides y los polifenoles, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Semillas de cáñamo

Las semillas de cáñamo son una excelente fuente de proteínas, especialmente para los veganos y vegetarianos, ya que contienen los nueve aminoácidos esenciales. También son ricas en ácidos grasos omega-3 y omega-6 en una proporción saludable, así como en fibra, magnesio, hierro y zinc. Consumir semillas de cáñamo puede ayudar a promover la salud del corazón, mejorar la salud de la piel y fortalecer el sistema inmunológico.

Almendras

Aunque no son exclusivamente proteínas, las almendras son una excelente fuente de proteínas vegetales, así como de grasas saludables, fibra, vitamina E, magnesio y calcio. Consumirlas puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, controlar los niveles de azúcar en la sangre, mantener la saciedad y mejorar la salud cerebral debido a su contenido de antioxidantes y ácidos grasos omega-3.

