Un estudio revela el alimento por el que tienes que sustituir la carne roja para quemar grasa abdominal y reducir el colesterol

Llevan desde hace unos años en España, pero todavía son grandes desconocidas. Quizás entre la población vegana o vegetariana este tipo de alimento sea más familiar, pero lo cierto es que las micoproteínas se están ganando un hueco en todas las despensas. Un reciente estudio sobre este tipo de alimento ha arrojado luz sobre los efectos beneficiosos que tiene para la salud. Por ello, ya es en un importante sustituto de las carnes rojas.

La población está siendo cada vez más consciente del impacto medioambiental que produce el consumo de este tipo de carne. Por eso, las cocinas se llenan de otras variedades proteicas, bien de origen animal o bien de origen vegetal. No obstante, en los últimos años, la micoproteína que tanto gustan en la cocina vegetariana o vegana, sobre todo en la británica, ha sido sometida a estudios con el objetivo de desvelar qué hay detrás de la composición de este alimento de moda.

¿Qué son las micoproteínas?

La micoproteínas se definen como proteínas unicelulares o proteínas fúngicas. Es decir, es un alimento que proviene del hongo Fusarium venenatus. La producción de estos se lleva a cabo en grandes tanques de fermentación en laboratorios y está pensada especialmente de cara al consumo humano.

Quien sea gran fan de una de las series del momento como The Last of Us, puede que tenga cierto reparo en conocer más sobre el consumo de este hongo. Fue descubierto por primera vez en suelo británico y desde entonces descubrieron que tenía un aporte de proteína muy alto. Es así como nació Quorn, la marca con la que se comercializa en Reino Unido y que ya ha exportado a otros países como el nuestro. Estos, a través de la producción de las micoproteínas, han lanzado diversos productos orientados sobre todo al veganismo o al vegetarianismo.

La micoproteína bajo estudio

Micoproteina al estilo estofado con verduras. Getty Images/iStockphoto

Desde la Universidad de Northumbria (Newcastle) decidieron coger este alimento de moda y estudiarlo. Los expertos querían asegurarse de que el descubrimiento de esta nueva proteína fúngica fuera realmente buena para el consumo humano. Por ello, desarrollaron un ensayo en el que 20 hombres adultos y sanos fueron elegidos al azar para que unos consumieran 240 g de carne roja y procesada, y otros, el mismo equivalente en micoproteinas. Este estudio lo hicieron en dos períodos de 14 días de duración y los resultados fueron sorprendentes.

Quema grasa corporal y reduce el colesterol

Los resultados han sido realmente prometedores. Y, es que, según los investigadores, los varones que consumieron la micoproteína lograron que su colesterol LDL ("colesterol malo") se redujera en un 12%. Además, el colesterol cayó en su totalidad en un 7% con respecto a los que comieron la carne roja y procesada. Este hallazgo haría que muchas enfermedades cardiovasculares se vieran reducidas previniendo el riesgo de mortalidad.

Además, el estudio dio con el resultado de que esta micoproteína también es buena en eliminar la grasa corporal. Los hombres sometidos al ensayo lograron que la circunferencia de su cintura se viera reducida hasta casi un centímetro (0,95) de media. Esta zona es vital para medir la cantidad de grasa que puede acumular nuestro cuerpo. Se suele repartir casi en su totalidad, pero zonas como los glúteos, las piernas o el abdomen son donde más se almacena, siendo este último el más propenso debido a su cercanía con órganos como hígado, corazón o riñones.

La micoproteína demostró su poder en la quema de grasas. IMEO - Archivo

Se ha demostrado, por tanto, que el consumo de micoproteína previene enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, el colesterol, la hipertensión, el hígado graso o la diabetes. Una dieta equilibrada es siempre la opción más recomendada por los nutricionistas, por lo que incluir este tipo de alimentos sustitutivos pueden aumentar la calidad de la salud en tu organismo.

