El mejor ejercicio para reducir los triglicéridos y mejorar la salud cardiovascular

En España, entre el 10 y el 15% de los hombres y entre el 5 y el 10% de las mujeres presentan niveles de triglicéridos por encima de lo recomendado, por suerte cada vez son más las personas que son conscientes de la importancia de tomarse la salud en serio y buscar soluciones para que esto no vaya a más y sus análisis de sangre vuelvan a estar dentro de los límites saludables.

Prestar atención a la alimentación, que sea completa y equilibrada, así como llevar una vida activa, puede ayudarnos a sentirnos mejor y cuidarnos. En el caso del ejercicio físico, no todos los entrenamientos son igualmente efectivos, sobre todo si queremos conseguir objetivos concretos. No es igual querer desarrollar músculo que ganar flexibilidad y, aunque lo mejor es no descuidar ningún tipo de ejercicio, hay algunos que son más efectivos a la hora de bajar los niveles de triglicéridos.

Triglicéridos, qué son y el riesgo de tenerlos altos

El mejor ejercicio para reducir los triglicéridos. Getty Images/iStockphoto

Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre y tener un nivel alto de ellos puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Los triglicéridos es la forma más eficiente que tiene el cuerpo de almacenar energía, en forma de grasa. Proceden de los ácidos grasos que absorbemos procedentes de los animales y también se elaboran en el hígado.

Si bien puede confundirse, los triglicéridos no son lo mismo que el colesterol. Los primeros almacenan calorías no utilizadas y proporcionan energía, mientras que el colesterol se emplea en la construcción de células y algunas hormonas.

Es importante intentar que los niveles de triglicéridos de la sangre sean los adecuados, porque tenerlos altos puede favorecer el endurecimiento de arterias o engrosamiento de sus paredes, lo que aumenta el riesgo de sufrir problemas cardiacos. Si se tienen excesivamente altos pueden causar inflamación del páncreas o pancreatitis.

Los triglicéridos altos, tal y como recuerdan desde Clínica Mayo, pueden ser signo de otras afecciones que aumentan el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, también pueden ser signo de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico, hipotiroidismo o ciertas afecciones genéticas. Los niveles elevados pueden ser efecto secundario del consumo de determinados medicamentos.

Los niveles de triglicéridos se obtienen a través de un análisis de sangre. En función de los rangos obtenidos se puede saber si están dentro de la normalidad o no:

Normal : menos de 150 mg/dl (miligramos por decilitro)

: menos de 150 mg/dl (miligramos por decilitro) ​ Límite : 150 a 199 mg/dl

: 150 a 199 mg/dl ​ Alto : 200 a 499 mg/dl

: 200 a 499 mg/dl ​Muy alto: 500 mg/dl o más

El mejor ejercicio para reducir los triglicéridos

Cualquier ejercicio es mejor que no hacer ningún ejercicio, incluso si este no nos parece demasiado o no le dedicamos mucho tiempo. Moverse siempre es mejor para la salud que estar parado y llevar una vida sedentaria. No obstante, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda hacer ejercicio aeróbico moderado durante por lo menos 30 minutos al día, un mínimo de tres días por semana, aunque cinco es más recomendable.

Desde el Hospital Italiano de Buenos Aires hacen hincapié en la importancia de que el tiempo de entrenamiento sea mayor de 30 minutos, realizando un ejercicio sostenido y de intensidad moderada. En los primeros minutos de ejercicio se obtiene la energía de los hidratos de carbono, pero si aumentamos el tiempo de entrenamiento, nos aseguramos de que el cuerpo la obtenga de la grasa.

No conviene olvidarnos de los ejercicios de fuerza, pero en este caso parece que la actividad aeróbica es la más recomendable, ejercicios como caminar, correr, nadar o mentar en bicicleta.

Referencias

Triglicéridos: ¿Por qué son importantes? (2022, 3 septiembre). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186

National Library of Medicine. (s. f.-f). Triglicéridos. https://medlineplus.gov/spanish/triglycerides.html

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.