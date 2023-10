Perder grasa de la tripa puede ayudar a revertir la prediabetes

La diabetes, enfermedad que parece casi un 14% de los españoles, está íntimamente relacionada con otros desórdenes metabólicos como la obesidad y el sobrepeso. De hecho, existen evidencias que sugieren que, al menos en algunas de las fases de la enfermedad, tratar estas condiciones puede ayudar a frenar o revertir la progresión de la diabetes y la prediabetes.

Las personas con prediabetes tienen niveles de glucosa en sangre excesivamente elevados, pero no dentro del umbral que se considera diabetes. A menudo, sin intervención, esta condición progresa a diabetes de tipo II en el plazo de unos cinco años. Igualmente, eleva el riesgo de sufrir ataque cardíaco, complicaciones oculares y de riñón, y ciertos tipos de cáncer.

Perder peso ayuda a reducir la diabetes

Según expone un artículo recientemente publicado en el medio especializado The Lancet Diabetes & Endocrinology, las reducciones en el tejido adiposo visceral, que es la grasa que se acumula en la cavidad abdominal, reducen una acción inflamatoria en este tipo de tejido que afecta a la sensibilidad a la insulina y, en consecuencia, a los niveles de glucosa en sangre.

Esta conclusión parte del análisis de los datos de 1160 sujetos reclutados en Alemania entre 2021 y 2016, a los que se sometió a una intervención sobre el estilo de vida, una intervención estándar de prevención de la diabetes, un tratamiento con metformina o un tratamiento con placebo. Posteriormente se validaron con los datos de participantes del Programa de Prevención de Diabetes reclutados entre 1996 y 1999, tratados con la intervención sobre el estilo de vida, la metformina o el placebo.

En torno al 25% de los participantes perdió el 5% o más de su peso corporal al inicio. Un mayor porcentaje entre estos pacientes experimentó la remisión de la enfermedad marcada por una mejora en la sensibilidad a la insulina, ya que la cantidad total de insulina secretada no variaba en los diferentes grupos.

Cómo perder peso para prevenir la diabetes

Un análisis posterior reveló que quienes habían respondido a los tratamientos habían perdido particularmente más grasa abdominal que sus contrapartes, incluso cuando la cantidad de peso corporal perdida era similar.

Estos hallazgos son además coincidentes con el hecho de que muchas de las intervenciones sobre el estilo de vida que se han mostrado eficaces en la prevención de la diabetes y la prediabetes también parecen ser eficaces para perder grasa abdominal y para combatir la obesidad y el sobrepeso.

De hecho, en la práctica clínica se considera que algunos de los métodos más eficaces para prevenir o para atajar estas enfermedades consisten en el ejercicio físico, el mantenimiento de una dieta adecuada, las técnicas de manejo del estrés o la puesta en práctica de medidas destinadas a la mejora de la calidad del descanso.

Referencias

