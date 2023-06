¿Pueden los ejercicios y la dieta revertir la prediabetes?

La prediabetes es una condición que predice un alto riesgo de que un determinado individuo termine desarrollando diabetes de tipo II (a su vez, una enfermedad en la que el cuerpo no es capaz de regular correctamente los niveles de glucosa en sangre mediante su medio habitual para ello, la hormona insulina). Se trata de un problema estrechamente ligado con el estilo de vida y con factores como la dieta.

Es importante tener en cuenta que, por sí misma, la prediabetes ya puede causar un daño significativo en los vasos sanguíneos y en el corazón. Esto resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que actualmente sufre prediabetes al menos una de cada tres personas en países como los Estados Unidos o el Reino Unido.

La importancia de llevar una vida sana... a tiempo

Lo cierto es que es especialmente importante detectar la prediabetes, que no suele provocar ningún síntoma, a tiempo: en este estadio, el problema aún es controlable mediante la adopción de patrones dietéticos saludables y un régimen adecuado de ejercicios. Por ejemplo, el portal especializado en noticias sobre salud Medical News Today cita el caso de una paciente que logró revertir la condición mediante un enfoque consistente en ayuno intermitente, una dieta equilibrada y un aumentos sustancial de la actividad física.

Esta información no es nueva: la evidencia ha mostrado que este tipo de enfoques sobre el estilo de vida pueden ser de gran ayuda a la hora de prevenir la aparición de la diabetes de tipo II. El problema, subrayan los expertos en el mencionado artículo, es que para muchas personas este tipo de cambios en sus vidas resultan difíciles de implementar y la adherencia al programa es baja.

La concienciación es importante. Existen muchas fórmulas diferentes; mientras que para algunas personas el ejercicio cardiovascular (como correr o montar en bicicleta) puede resultar más sencillo de adoptar, hay estudios han demostrado que los entrenamientos de fuerza pueden frenar en gran medida la progresión de la resistencia a la insulina, el principal parámetro detrás de la prediabetes.

De la misma manera, existen estrategias enfocadas en aumentar la actividad física que los pacientes realizan en su día a día, de manera que no necesiten dedicar mucho tiempo específicamente al ejercicio físico.

Sea como sea, la evidencia apunta en una dirección: la prediabetes y la diabetes de tipo II son dos condiciones prevenibles y muy entrelazadas con cuestiones como el sedentarismo cada vez más imperante en nuestras sociedades o las dietas poco saludables. Así, se hace fundamental tomar conciencia de la importancia del estilo de vida en nuestra salud, y tratar de vitar estos problemas antes de que sea tarde.

Referencias

Yasemin Nicola Sakay. In Conversation: Can diet and exercise reverse prediabetes?. Medical News Today (2023). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/in-conversation-can-diet-and-exercise-reverse-prediabetes#Moving-throughout-the-day el 01 de junio de 2023.