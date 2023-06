Uno de cada tres adultos con diabetes podría tener una enfermedad cardíaca sin detectar

La diabetes de tipo II es un desorden endocrinológico asociado frecuentemente con determinados factores del estilo de vida, como una dieta poco saludable. Por ello, en muchos países del mundo su prevalencia aumenta cada año.

Por sí sola, la diabetes ya constituye un trastorno serio con consecuencias potencialmente graves; pero, además, a menudo aparece junto a otros problemas de salud.

Aumento considerable de la mortalidad

Así, un nuevo estudio publicado en el medio científico Journal of the American Heart Association ha encontrado que hasta un tercio de todos los adultos con diabetes de tipo II podría padecer una enfermedad cardiovascular no detectada.

El hallazgo se basa en el análisis de los niveles en la sangre de dos marcadores asociados al daño y al estrés cardíaco (troponina T y péptido natriurético de tipo N-terminal pro-B) en la sangre de más de 10.300 adultos, cuyas muestras se recogieron como parte del estudio U.S. National Health and Nutrition Examination Survey entre 1999 y 2004. Igualmente, se tuvieron en cuenta los datos sobre mortalidad recogido en el Índice Nacional de Muertes de los Estados Unidos.

Este enfoque permitió a los autores concluir que un tercio de los autores mostraba signos de una enfermedad cardiovascular no detectada. No sólo eso, sino que aumentaba considerablemente (78%) su riesgo de muerte por cualquier causa y su riesgo de muerte cardiovascular (más del doble).

Un riesgo ignorado

Una de las implicaciones de este trabajo que los propios investigadores subrayan está en que, mientras que tradicionalmente los médicos se han enfocado en el control de los niveles de colesterol en las personas con diabetes tipo II (que tienden a elevarse), la patología podría tener un efecto directo sobre el corazón hasta ahora ignorado.

Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que se trata del primer estudio sobre esta cuestión con una muestra verdaderamente representativa de la población general. Ahora, los autores defienden que es preciso llevar a cabo más estudios que exploren la relación entre la diabetes de tipo II y eventos cardiovasculares específicos, como fallos cardíacos o ictus.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Michael Fang, Dan Wang, Olive Tang, John William McEvoy, Justin B. Echouffo‐Tcheugui, Robert H. Christenson and Elizabeth Selvin. Subclinical Cardiovascular Disease in US Adults With and Without Diabetes. JAHA (2023). DOI: https://doi.org/10.1161/JAHA.122.029083