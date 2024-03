Adiós a la manzanilla: esta es la infusión que debes tomar para mejorar tus digestiones

Incorporar ciertos hábitos a nuestro día a día pueden resultar muy útiles a la hora de mejorar nuestra salud estomacal. Además, añadiendo ciertas infusiones a una dieta equilibrada y saludable contribuimos al buen funcionamiento de nuestro aparato digestivo, y aunque la manzanilla es la más popular entre los españoles, existe otra infusión que ayuda a evitar digestiones pesadas y te hará sentir enérgico.

Prácticas sencillas que ayudan a mejorar la digestión

La mala alimentación y el estrés ponen en peligro nuestra salud digestiva y pueden suponer el riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales. Hay que darle al estómago la importancia que se merece y no maltratarlo con hábitos poco saludables. Incorporando a nuestra rutina pautas sencillas favorecemos buenas digestiones.

Comenzar el día con un desayuno completo y equilibrado, mejora nuestra salud intestinal a corto y largo plazo. Las personas con estreñimiento deben hacer especial hincapié en esta práctica.

El cómo comemos también es determinante en cuanto a nuestra salud digestiva. Siempre que sea posible, debemos comer sentados, en un ambiente relajado y masticando bien cada uno de los alimentos. Es importante también seguir ciertos horarios, que aun pudiendo ser flexibles, deben aproximarse. Es recomendable hacer cinco comidas al día en las que deben aparecer todos los grupos de alimentos, asegurándonos así la correcta ingesta de nutrientes que necesita el organismo para su buen funcionamiento.

Debemos evitar comer deprisa para favorecer el proceso de digestión. Cenar pronto y ligero. Y siempre, escuchar las señales de hambre y saciedad que nos envía nuestro cuerpo.

La infusión de jengibre, perfecta para realizar buenas digestiones

Por todos es sabido que los tés e infusiones pueden contribuir a paliar ciertas molestias que provocan las digestiones pesadas, pero no todas estas bebidas causan los mismos efectos en nuestro cuerpo, ni tienen las mismas propiedades.

Una de las infusiones más populares es la manzanilla, usada para calmar ciertos problemas estomacales como la diarrea y los cólicos, y a su vez muy utilizada para conciliar el sueño, y por sus efectos empíricos para reducir la ansiedad, como demostró un estudio publicado en el National Library of Medicine. A pesar de los muchos beneficios que la manzanilla aporta a la salud, también tiene contraindicaciones, ya que se trata de una planta muy susceptible de causar reacciones alérgicas en el consumidor.

La infusión de jengibre es ideal para mejorar la salud digestiva y evitar la pesadez estomacal. Especialmente después de una comida copiosa, la infusión de jengibre nos ayudará significativamente a reducir los gases y evitar la acidez, ya que sus propiedades producen una estimulación en el páncreas que implica una mejor descomposición de los alimentos ingeridos.

El jengibre es una de las plantas más saludables del mundo, es un ingrediente cada vez más común en las recetas que puede ser consumido tanto en crudo, como en polvo o en infusión. Además de poseer múltiples beneficios para la salud general, es especialmente recomendable para contribuir al buen funcionamiento del aparato digestivo.

La infusión de jengibre tiene propiedades antioxidantes y antinflamatorias, gracias al gingerol, un componente bioactivo responsable en parte de las propiedades del jengibre. Con esta infusión logramos reducir el estrés oxidativo, provocado por tener en el cuerpo una cantidad desmesurada de radicales libres, es decir, moléculas altamente inestables y reactivas.

Al disminuir las proteínas inflamatorias, la infusión de jengibre protege al organismo contra úlceras estomacales bloqueando las enzimas que las desarrollan.

Por otro lado, la infusión de jengibre es también un gran aliado contra las náuseas, sobre todo las matutinas que padecen muchas embarazadas. Aunque aún queda mucho trabajo de investigación por delante, algunos estudios relacionan el consumo de jengibre con la disminución de náuseas provocadas por la quimioterapia.

¿Qué más puede aportarnos el jengibre?

Además de una elocuente mejoría en nuestras digestiones y la salud estomacal en general, el jengibre y sus múltiples propiedades pueden aportar otra serie de beneficios al organismo.

Por ejemplo, la infusión de jengibre nos puede ayudar a perder peso, ya que su ingesta reduce los niveles de azúcares en sangre previniendo la obesidad y contribuyendo al mantenimiento de un correcto índice de masa corporal. Su poder antiinflamatorio también es significativo en este sentido, así como el incremento de quema de calorías que produce el consumo de esta infusión.

Por otro lado, la infusión de jengibre es un gran elemento previsor contra la gripe y el catarro, descongestiona y tienen propiedades desinfectantes bastante eficaces contra la tos y otros síntomas que comúnmente aparecen en los resfriados.

