La rutina para caminar más de un kilómetro y perder peso sin salir de casa

Con la llegada del frío, muchas personas acostumbradas a hacer largas caminatas se llenan de pereza. El cambio de hora en España y, por tanto, la reducción de luz al llegar las seis de la tarde, también es una excusa para no disfrutar de salir andar en grupo o sola. La caída de temperaturas, las semanas metidas en lluvia, todo es una señal para que quedarse en casa sea una opción. No obstante, en la era digitalizada en la que nos encontramos, hay soluciones para todo.

Para que no pierdas el ritmo que habías conseguido en las largas caminatas de verano, 'En casa contigo' ha compartido un vídeo con el truco definitivo. Es posible hacer distancias de más de un kilómetro o más desde el salón de tu casa y en un período simple de 5 minutos. Lo importante es tomar con predisposición la caminata y alternarla con otros movimientos para no hacerlo monótono. Al hacer esta actividad perdemos lo bonito y diferente del entorno, por ello, hacerlo dinámico y cambiante es una opción para seguir la regla de oro: no parar.

Cómo hacer caminatas en casa

Hombre en su casa se ejercita siguiendo las pautas en un vídeo. cottonbro studio

Como ya hemos comentado, caminar en casa puede que no sea lo más bonito, comparado si lo hacemos al aire libre. Por ello, la atención debe estar en otro punto. Para ello puedes elegir un vídeo en el que te marquen las pautas como si tuvieras un entrenador personal. Escoge un ala de tu casa en el que haya amplitud y comodidad, y no te olvides tener a mano agua para hidratarte si es necesario. Para llevar a cabo esta caminata de 5 minutos es muy importante que no se pare, por lo que hazlo en un momento en el que sepas que nadie podrá interrumpirte.

En el sitio empieza a caminar controlando la respiración. Esta es muy importante, pues así evitarás cansarte antes de tiempo y fortalecerá tu resistencia. Cuando ya lleves un ritmo empieza a alternar la caminata con otros movimientos. Puedes hacer hasta cuatro cambios en los que piernas y brazos sean los protagonistas. Patadas al aire, rodillas arribas, paso hacia adelante y hacia atrás o pasos laterales, alternando piernas y brazos, utilizando izquierda y derecha. Siempre se volverá a la caminata sin parar. Al final bajarás el ritmo del paso y terminarás con unos estiramientos.

Beneficios de caminar para la salud

Caminar 6.000 pasos al día puede aportar increíbles beneficios a tu organismo. Lifestock / Freepik

Los expertos avalan las caminatas como una actividad sencilla para mantener nuestra salud en condiciones óptimas. Caminar a paso ligero diariamente ha demostrado tener muchos beneficios en nuestra salud tanto en personas jóvenes como adultas. Y, es que, puede ayudar a reducir la grasa corporal y mantener una figura saludable. Así que sí, caminar durante 30 minutos a un paso de intensidad media puede ayudarte a perder peso y más si se combina con una dieta equilibrada.

Además, caminar favorece que el riego sanguíneo fluya mejor, por lo que previene y controlar las enfermedades cardiovasculares y cardíacas, la hipertensión y la diabetes tipo 2. Fortalecerás músculos y huesos, así como tu movilidad y equilibrio. Hacer caminatas mejora también el sistema inmunitario, ya que tu cuerpo estará más saludable para defenderse de patógenos.

Y no solo se ha demostrado que tiene efectos físicos, hacer caminatas de 30 minutos al día ayuda a tu salud mental. La actividad deportiva tiene el poder de generar endorfinas, da igual que sea a niveles bajos o altos. El cuerpo al activarse genera esta hormona que actúa como analgésico natural. Los dolores se ven reducidos y la sensación de bienestar y placer aumentan. Por ello, caminar nos hace sentir que nuestro estrés o ansiedad desaparecen.

