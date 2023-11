Marcha nórdica: uno de los mejores ejercicios para practicar a partir de los 50 años

Según datos de Statista, tan solo un 36% de la población en España, entre 55- 64 años, practica ejercicio diariamente. En este contexto, surge la marcha nórdica, un enfoque de ejercicio que combina la simple acción de caminar con el uso de bastones, y que ha emergido como una de las prácticas físicas más destacadas y beneficiosas para aquellos que han alcanzado la edad de los 50 años y más.

Originaria de Escandinavia, la marcha nórdica ha ganado renombre como una disciplina que no solo promueve la actividad física, sino que también enriquece la calidad de vida en la etapa madura de la vida. Desde reducir la carga en la columna vertebral, hasta reducir el riesgo de enfermedades cardiacas, este ejercicio se posiciona como uno de los más completos y recomendables para las personas en la edad de oro, considerando sus múltiples beneficios físicos y su capacidad para fomentar una vida activa y saludable.

¿Qué es la marca nórdica?

Marcha nórdica. Freepik

La marcha nórdica se originó en Finlandia a principios del siglo XX, aunque su popularidad ha crecido significativamente en las últimas décadas. Se trata de una forma de caminata que incorpora bastones diseñados específicamente para esta actividad. Los bastones, que se asemejan a los utilizados en el esquí nórdico, tienen una función esencial en este ejercicio, ya que contribuyen al impulso y al equilibrio durante el movimiento. A simple vista, podría parecer una caminata con accesorios, pero sus beneficios van mucho más allá.

¿Cuáles son sus beneficios físicos?

Desde la actividad intensa a los paseos tranquilos, la marcha nórdica se adapta a todos los niveles. Freepik

Una de las principales razones por las cuales la marcha nórdica se ha convertido en una elección óptima para quienes han superado los 50 años son sus numerosos beneficios físicos. Entre ellos, destacan el fortalecimiento muscular, que mejora la resistencia y la capacidad funcional. Los bastones utilizados en la marcha nórdica involucran a un amplio espectro de grupos musculares en el cuerpo, incluyendo los brazos, hombros, espalda y abdomen. Además, es un ejercicio de bajo impacto, por lo que ejerce menos presión en las articulaciones.

Otro de los beneficios físicos más notables es que la utilización de los bastones favorece una postura más erguida y natural durante la caminata. Esto ayuda a reducir la tensión en la columna vertebral y puede contribuir a aliviar molestias asociadas con problemas de espalda. Este aspecto es de suma importancia, especialmente para las personas de 50 años en adelante, ya que la postura tiende a deteriorarse con el tiempo debido a diversos factores, como el envejecimiento, la falta de actividad física y las tensiones acumuladas.

La marcha nórdica no solo es una actividad para fortalecer músculos, sino que tiene un impacto positivo en el sistema cardiovascular y la circulación. Al caminar con un ritmo constante y el uso activo de los brazos, se incrementa la frecuencia cardíaca, lo que, según demuestra un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de medicina, promueve la salud del corazón. Además, el movimiento de los brazos al usar los bastones contribuye a mejorar la circulación sanguínea, lo que puede prevenir problemas circulatorios y reducir el riesgo de trombosis.

Beneficios psicológicos de la marcha nórdica

La marcha nórdica tiene múltiples beneficios psicológicos esenciales para el bienestar emocional como la reducción del estrés, la sensación de logro y la socialización. pluto_art_lab

Mantenerse activo físicamente no solo implica mejoras en la salud del cuerpo, sino que también influye positivamente en la salud mental y emocional. La marcha nórdica ofrece una serie de ventajas psicológicas que son cruciales a medida que envejecemos:

Reducción del Estrés: La práctica constante de la marcha nórdica libera endorfinas, neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar. Esto puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Mejora de la Concentración: Caminar en la naturaleza con bastones puede ser una experiencia enriquecedora y relajante. La conexión con la naturaleza y la concentración requerida para coordinar los movimientos con los bastones pueden ayudar a mantener la mente enfocada y reducir la rumiación mental. Socialización: La marcha nórdica es una actividad que se puede realizar en grupo, lo que brinda la oportunidad de socializar y establecer conexiones significativas con otras personas. La interacción social es esencial para el bienestar emocional, y esta actividad fomenta ese aspecto. Autoestima: Lograr metas personales en la marcha nórdica, como aumentar la distancia recorrida o mejorar la técnica, puede aumentar la autoestima y la sensación de logro, lo que es especialmente valioso a medida que envejecemos.

Referencia

(2020) Frecuencia con la que se hacía ejercicio físico en España en 2017, según edad. Statista. Consultado el 31 de octubre de 2023 en: https://es.statista.com/estadisticas/941103/frecuencia-con-la-que-se-hacia-ejercicio-fisico-por-edad-en-espana/

Nagyova, I. et al. (2020) Effects of Nordic walking on cardiovascular performance and quality of life in coronary artery disease. Eur J Phys Rehabil Med. 2020 Oct;56(5):616-624. Consultado el 31 de octubre de 2023 en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32573523/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate a nuestra nueva newsletter.