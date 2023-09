El ejercicio en grupo se asocia a mayores beneficios para la salud mental

El ejercicio físico es una parte fundamental de un estilo de vida sano. La evidencia científica que reporta sus beneficios es abrumadora: desde una mejora de la salud mental a efectos protectores frente a la demencia, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

Con todo, existen diferentes formas de poner en marcha este ejercicio físico, y algunas pueden ser mejores para nuestra salud para nuestro cuerpo que otras. En esta línea, una investigación ha arrojó que las personas que realizan ejercicio físico en grupo de forma habitual podrían disfrutar de mayores efectos beneficiosos que aquellas que lo hacen en solitario.

Mejoras en la calidad de vida y los niveles de estrés

Esta conclusión, explicada en detalle en el medio científico The Journal of the American Osteopathic Association, parte de un estudio destinado a documentar con precisión el impacto que el ejercicio físico regular tiene sobre la salud mental de las personas.

Para ello, los investigadores tomaron a 30 estudiantes de medicina, los dividieron en tres grupos y les asociaron a cada uno un programa diferente de ejercicio físico: en el primer caso, debían realizar unos ejercicios de 30 minutos de fortalecimiento de core al menos una vez a la semana en grupo; en el segundo, realizaron el mismo ejercicio en solitario o con no más de dos compañeros al menos dos veces a la semana; y en el tercero no realizaron más ejercicio que andar o desplazarse en bicicleta en su día a día.

A continuación, los autores midieron varios parámetros de la salud mental de los participantes, incluyendo sus niveles percibidos de estrés o su calidad de vida a nivel mental, física y emocional cada cuatro semanas.

Los beneficios de las actividades grupales

Tras 12 semanas, quienes ejercitaban en grupo experimentaron mejorías en los tres ámbitos de la calidad de vida, así como un descenso de sus niveles de estrés. Comparativamente, los que se habían ejercitado en solitario sólo vieron mejorías en su calidad de vida a nivel mental.

Finalmente, el grupo de control (aquellos que no habían realizado ningún programa de ejercicio físico adicional a sus desplazamientos en el día a día) no reportó ningún cambio en ninguno de los aspectos evaluados de la calidad de vida ni en el nivel de estrés.

Se trata de un estudio llevado a cabo sobre una cohorte pequeña y homogénea, con lo que tiene importantes limitaciones a la hora de generalizar los resultados. Sin embargo, resulta consistente con hallazgos previos que han documentado los beneficios para la salud mental del ejercicio físico y de las actividades en grupo, en unos efectos positivos que se extienden incluso hasta cierta reducción en el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas.

