Cuatro ejercicios que practicas y no sirven para (casi) nada según los expertos

Los gimnasios de España están llenos de personas que esperan alcanzar grandes resultados gracias a las prácticas deportivas que realizan. Y es que, la mejoría física que puede proporcionarnos el deporte es uno de los factores principales que nos motiva a practicar ejercicio. Según los expertos, algunos ejercicios integrados en la rutina de muchos deportistas no sirven para casi nada. No hay que dejar de tener en cuenta que cualquier práctica deportiva, por mínima que sea, siempre será mejor que el sedentarismo.

1. Pesas de muchos kilos

Son muchas personas las que últimamente se han sumado a la tendencia de hacer pesas, y es que el mundo del fitness está cada vez más de moda. Es cierto que los ejercicios de fuerza pueden ayudarnos a adelgazar y a obtener grandes mejoras físicas, ya que está demostrado que impactan positivamente en el metabolismo. El problema surge cuando la ejecución no es correcta y no utilizamos el peso adecuado en los entrenamientos. Usar pesas de más kilogramos no significa que los resultados vayan a ser mejores, lo que provoca esto en la mayoría de los casos es inhabilitar la utilidad del ejercicio, e incrementar notablemente el riesgo de sufrir una lesión. Para evitar que nuestro tiempo y esfuerzo estén desaprovechados es primordial seguir las pautas de un entrenador que nos ayude a regular la intensidad, un factor esencial a la hora de obtener resultados físicos con este tipo de ejercicios.

2. Los clásicos abdominales

Según los expertos del mundo deportivo, los abdominales realizados de forma tradicional no permiten alcanzar los resultados esperados en la gran mayoría de los casos. Su ejecución suele tener como objetivo la obtención de un vientre plano, algo que es prácticamente imposible de conseguir si este tipo de ejercicios no van acompañados de una dieta estricta.

Una mujer hace abdominales, en una imagen de archivo. STANDRET / FREEPIK

Para eliminar la grasa de la zona abdominal es necesario llevar a cabo un gasto calórico que supere las grasas ingeridas. Por ello, actualmente se considera que los abdominales tradicionales están sobrevalorados. Otro tipo de ejercicios que han sido introducidos en los entrenamientos personales más recientemente, como las planchas, ejercicios isométricos o hipopresivos, son más efectivos en este sentido.

3. Rotaciones laterales con barra

Las planchas son también en este caso un excelente sustitutivo, ya que a diferencia de las rotaciones laterales con barra, con la plancha se trabaja la gravedad, y se pone a trabajar la musculatura de una forma mucho más eficiente. Las flexiones tradicionales que se realizan en el suelo también son más eficientes en este sentido. Según Juan Francisco Marco, profesor del centro de ciencia deportiva, entrenamiento y fitness Alto Rendimiento, en España, la combinación de flexiones de suelo con las de barra sí completarían una buena rutina de entrenamiento, donde fundamentalmente se trabaja en tren superior del cuerpo.

4. Ejercitar los gemelos con máquina

La máquina asignada para trabajar los gemelos carga todo el peso del cuerpo sobre los hombros, lo que puede suponer un alto riesgo de sufrir lesiones o fracturas, además de no tratarse de un ejercicio útil. Se necesitaría una ejecución muy prolongada y perfecta, que solo pueden realizar determinadas personas que cumplan una condición física específica para que los gemelos aumenten la musculatura con este ejercicio. En su defecto, correr es una excelente alternativa. Con el running se activan las fibras musculares de contracción rápida responsables del desarrollo de la fuerza y crecimiento, esto conlleva un cuerpo más tonificado en general.

Además, correr aporta multitud de beneficios para la salud, entre ellos, mejora el sistema cardiovascular y respiratorio, provoca un aumento del volumen en sangre y nos ayuda a aumentar la capacidad de almacenamiento de oxígeno. Practicar el running mejora la calidad de vida y previene enfermedades. Un conjunto de investigaciones ha demostrado como esta práctica deportiva tiene un efecto protector significativo contra ciertos tipos de cáncer, como el de mama o colon. Además, este estudio resaltó la influencia positiva que correr ejerce sobre los pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento para sanar estas enfermedades.

Referencias

Association of Leisure-Time Physical Activity With Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults (2016) https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2521826

Alto rendimiento. Ciencia deportiva, entrenamiento y fitness https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7211

