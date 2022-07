Lorena Martínez: “Está bien querer mejorar nuestro cuerpo, pero desde el amor, porque lo queremos, no porque lo odiamos”

Lorena Martínez -Lorena on fit en redes sociales- es entrenadora personal, asesora nutricional y ha sido incluso campeona de fitness. Pero ni siempre fue así, sino que se adentró en el mundo del fitness simplemente para mejorar su cuerpo y su estilo de vida. Al ver los resultados tan espectaculares que logró entrenando y comiendo sano, decidió formarse y ayudar a los demás a lograr el cambio que logró en sí misma. Y así lo hace a través de su web, su cuenta de Instagram y el libro On Fit en 30 minutos, que pocos días después de su publicación ya iba por la segunda edición.

Ya tienes la web, Instagram, youtube… Y ahora el libro. ¿Qué vamos a encontrar en ‘On Fit en 30’’? Lo que he querido hacer es una guía fitness para guiar a la gente desde cómo empezar, qué objetivos marcarte, cómo enfocar las rutinas para conseguir los objetivos… Y lo hago a través de rutinas de 30 minutos entrenamiento -de tres o cinco días a la semana- para hacer en casa o en el gimnasio y de recetas para comer en el día a día. También doy claves para organizarse los entrenamientos, qué grupos musculares entrenar cada día, etc. Además de tips de motivación para mantener la constancia, que es una de las claves. Es un acompañamiento desde el inicio de la transformación hasta el final, tanto la física como la mental.

¿Basta con media hora al día? Si haces cinco días, mejor, pero desde tres días a la semana, 30 minutos cada día, se pueden ver cambios físicos y mentales, sobre todo si vienes de no hacer nada. Lo que yo he observado es que la gente empieza con ese mínimo de tres días, pero como ve que funciona y que se sienten mejor, si tienen tiempo, acaban entrenando más días. Y es que el deporte y la vida saludable acaban enganchando.

¿Qué tipo de ejercicios recomiendas? Teniendo en cuenta el objetivo más común que es la pérdida de grasa, yo siempre recomiendo una combinación de cardio y ejercicios de fuerza o pesas. El cardio nos va a ayudar a aumentar nuestro gasto energético, y los ejercicios de fuerza, además de a quemar calorías, a fortalecer y ‘tonificar’ los músculos, lo que nos ayuda a tener una mejor composición corporal.

Pones mucho hincapié en la importancia de trabajar y ganar musculatura. ¿Por qué tienen todavía tanto miedo las mujeres a ganar músculo? Por suerte esto está cambiando y las chicas están perdiendo el miedo al entrenamiento con pesas, que se solía relacionar con cuerpo muy desarrollados muscularmente. Cada vez son más conscientes de que para tonificar, perder flacidez, tener un cuerpo más bonito, más simétrico, reducir grasa… se necesitan los ejercicios de fuerza y las pesas.

¿Es igual hacer ejercicio en casa que en el gimnasio? El ejercicio que funciona es el que se hace, da igual dónde lo hagas. Si lo haces en casa porque te es más fácil, por cuestión de tiempo, no tienes otra manera… hazlo, porque con poco material -unas pesas, unas bandas elásticas…- se pueden conseguir los mismos resultados. El único riesgo es que es cierto que a largo plazo te puedes estancar, pero muy a largo plazo, y lo importante es seguir haciéndolo. En el libro propongo un montón de rutinas superefectivas para poder hacer en casa. A raíz de la pandemia, de las cuarentenas… mucha gente que no hacía nada, ha empezado a cuidarse y a hacer ejercicio en casa y se ha dado cuenta de que sí se puede, que no hace falta ir al gimnasio para cuidarse y obtener buenos resultados.

En el libro hablas de un cambio físico y mental, ¿por qué? Porque el cambio que tenemos que hacer es sobre todo interior, para trabajar hábitos que se queden con nosotros, para mejorar nuestra autoestima, y, sobre todo de hacerlo por amor a tu cuerpo, no desde el odio… Cuando empiezas a cambiar desde dentro, los resultados estéticos, físicos… aparecen, pero lo importante es dedicar un tiempo para ti, para tu salud, para sentirte bien, dar a tu cuerpo lo que necesita… y hacerlo para siempre, hay que ser constante.

Es una frase que también dices en el libro: ‘Anímate a llevar a cabo el cambio porque amas tu cuerpo, no porque lo odias’. ¿Hay demasiadas mujeres odiando su cuerpo? Sí, a mí misma me ha pasado, mirarme al espejo, no gustarme y, por ese motivo ponerme a dieta… Mentalmente nos lo tomamos como si fuera un castigo porque no nos gusta nuestro cuerpo. Y no, tu cuerpo está bien como está, y está bien que lo quieras mejorar, pero hazlo desde el amor, porque lo amas, porque te quieres sentir mejor, no porque lo odias. Tenemos que amar nuestro cuerpo, aceptarlo como es y, si queremos, mejorarlo, pero cuidándolo y huyendo del lenguaje negativo, de decirnos cosas feas, que nos hacen sentir aún peor. Tenemos que hablarnos como hablamos a las personas que queremos.

En tu web ofreces planes de tres o seis meses. ¿Es suficiente para conseguir tu objetivo, o al menos para conseguir unos buenos hábitos? Son planes para iniciarse, para aprender a tener las herramientas y saber por dónde tirar… y si no sabes cómo hacerlo, tener una ayuda profesional al principio es importante. Una vez adquieres los hábitos, puedes seguir por tu cuenta porque se ha convertido en tu estilo de vida. A lo mejor quieres cuidarte porque tienes un objetivo concreto, perder x kilos porque te casas o tienes una boda, y nosotros trazamos un plan para ayudarte a cumplir ese objetivo, peor lo ideal es que, una vez cumplido sigas con un estilo de vida saludable para siempre.

¿Cuál es el primer motivo por el que a gente abandona? Marcarse objetivos no realistas, porque no podemos, por ejemplo, perder mucho peso en poco tiempo, plantearnos entrenar cinco días si no tenemos tiempo o no lo hemos hecho nunca… Ven que no lo consiguen a corto plazo, se frustran y abandonan. En el libro explico que hay que marcarse objetivos medibles en el tiempo, razonables, sin pretender correr... Si el objetivo es a largo plazo, podemos marcarnos pequeños objetivos entre medias para no desmotivarnos, ver que lo vamos consiguiendo e ir alimentando la motivación.

¿Cómo te iniciaste tú, cómo conseguiste motivación? Como mucha gente, cuando yo me planteé cambiar era una persona que no hacía deporte ni tenía buenos hábitos, y es más difícil que si tienes ya un buen físico de base, haces deporte desde pequeña… pero llega un momento que te planteas en serio que quieres cambiar tu vida, tus hábitos…y para eso se necesita mucha motivación, ir cambiado poco a poco… Pero una vez que empiezas, vas cambiado cosas, ves resultados y lo bien que te sientes, no entiendes por qué no empezaste antes.

¿Por qué te diriges solo a mujeres? ¿Crees que algún hombre podría beneficiarse de tus consejos? Porque el 90% de las personas que me siguen son mujeres, tanto mi equipo como yo estamos especializados en mujer y, por los consejos que doy se pueden identificar más las mujeres conmigo, pero lo cierto es que el plan que propongo en el libro, la nutrición, los entrenamientos, los tips… los pueden hacer tanto mujeres como hombres.

Además de leerse tu libro, ¿Qué recomendarías a las personas que quieren hacer un cambio en su vida, verse mejor y llevar una vida más sana, para siempre? Decirles que, aunque parezca lejano, el esfuerzo merece mucho la pena. Y que busquen un ejercicio que les motive. Yo propongo el fitness, pero hay muchos otros deportes, la cuestión es estar activo. Y cuidar la alimentación, que no significa hacer dieta, sino comer adecuadamente, alimentos de calidad, con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, que descansen… y, sobre todo, que trabajen la autoestima. Meditar ayudar mucho en todo el proceso, yo lo recomiendo.

Alrededor del deporte, del fitness, de cuidarse… sigue habiendo michos mitos de los que hablas en tu libro. Desmiéntenos alguno. Hay uno que sigue muy extendido, y es que no se pueden comer carbohidratos por la noche porque no lo vas a quemar. Y es un mito, porque lo importante es el total de lo que comas durante todo el día, no solo por la noche. De hecho, comer carbohidratos es muy bueno, por ejemplo, para la gente que entrena por la mañana o para ayudarnos a dormir. Que no tengan miedo a comer carbohidratos.