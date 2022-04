Entrevista | Patry Jordán: “Las mujeres podemos con todo, pero no con todo a la vez”

Probablemente hayas escuchado su nombre en más de una ocasión o directamente seas de las que ha confiado en sus entrenamientos. Patry Jordán fue la encargada de sacar del sedentarismo obligatorio a millones de personas durante el confinamiento de 2020 y, a día de hoy, ya es considerada como 'la reina del 'fitness'' por muchos.

Fue hace 10 años cuando se emprendió en la aventura de crear su propio canal de YouTube bajo el nombre 'Gym Virtual' a través del cual enseña su estilo de vida y su manera de entrenar a casi 13 millones de personas.

Su experiencia 'fitness', enfocada desde el autocuidado y el bienestar (dos facetas que, tal y como confiesa a Mujer.es, muchas veces dejamos olvidadas), junto a su pasión por la belleza y la buena alimentación, han llevado a Patry Jordán a ser una de las creadoras de contenidos más valoradas del país, también por diferentes marcas. La última en ficharla como embajadora ha sido Dash and Stars, la nueva firma deportiva y sostenible de moda que nace para llegar a todo tipo de mujeres. Hablamos con ella sobre deporte, emprendimiento, autocuidado, odio en redes sociales y estereotipos femeninos.

La pasión por el deporte, ¿de dónde te viene? Lo bueno es que el deporte lo he vivido desde muy pequeñita. Mi padre tenía una escuela de fútbol que al final se quedó el club del Girona, él estaba todo el día en el campo de fútbol, corría maratones y daba clases en un gimnasio, y luego tuvo un gimnasio. Entonces desde pequeña siempre he estado haciendo mil actividades como gimnasia artística, rítmica, fútbol… En general he hecho deporte, pero no con un fin artístico sino para añadir todos los valores del deporte que creo que nos nutren mucho cuando somos pequeñas. Ya cuando era adolescente me apunté a un módulo de educación física, me saqué muchos títulos, empecé trabajando en el gimnasio familiar, luego llegué incluso a llevar la dirección de un gimnasio. Entonces decidí crear mi propio canal mientras trabajaba en una agencia de comunicación.

¿Siempre fue tu sueño dedicarte a esto? Es que siempre ha formado parte de mi vida, por tanto, no era un sueño sino algo que ya estaba en mi vida. Yo siempre digo que emprender y todo lo que he hecho en estos últimos 10 años ha sido algo increíble y muy gratificante para mí, porque al final une todas mis pasiones. Igualmente, antes era muy feliz y tenía un estilo de vida que me gustaba. Tengo que reconocer que he dejado muchas cosas atrás de las cuales también disfrutaba muchísimo… Siempre hay que soltar cosas en un proceso de emprender porque es muy dedicado y en el caso de internet tienes que estar 24/7.

Tiene que ser difícil desconectar… No soy una persona que esté enganchada a las redes sociales para nada, pero es verdad que hay mucha carga de trabajo. Soy una persona que no le gusta dejar cosas pendientes, pero he tenido que trabajar muchísimo para vivirlo con un poco más de calma. A veces no sabemos poner límites, pero es cierto que ya llevo 10 años en esto y he ido aprendiendo.

El confinamiento jugó un papel fundamental en tu carrera. Sacaste de ese sedentarismo obligatorio a miles y miles de personas. ¿Cómo viviste esto? ¿Qué supuso para ti? En una pandemia se veía muy obvio que podíamos entrenar desde casa, pero yo es algo que ya vi hace 10 años. En ese momento teníamos 6 o 7 millones de visitas al día, y eso es algo irrepetible, pero para mí no fue un retiro. Yo estoy acostumbrada a trabajar en casa y yo no sentí ese agobio de encierro… Estaba muy entretenida y tenía muchas cosas que hacer, aunque por otro lado todos teníamos esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar.

Supongo que hay muchísima gente que te habla de su experiencia con tus entrenamientos virtuales y los resultados positivos que ha conseguido. ¿Qué crees que es fundamental para mantenerse en forma? Yo creo que es fundamental siempre el movimiento, el deporte y una buena alimentación, independientemente de cómo lo hagas. Nosotros trabajamos un total de cuatro pilares que son entrenamiento, alimentación, bienestar emocional y autocuidado; y la realidad es que por lo general solo trabajamos la alimentación y el entrenamiento cuando al final necesitamos otros pilares que sustenten todo esto, por ejemplo, si no gestionamos bien nuestras emociones a veces atraco la nevera o si no descanso voy a bloquear mi energía y mi metabolismo no está tan activo. Creo que necesitamos esa totalidad de las necesidades globales que construyen esa mejor versión de nosotros mismos. Lo más importante para mí es no cometer ese gran error de solo pensar en el resultado, cuando al final es un beneficio personal y, por tanto, se tendría que convertir en un hábito que se mantenga y no se vaya.

Nos fijamos solo en la meta… Eso nos agobia, nos bloquea, pasamos del todo al nada y no somos recurrentes. Lo que pasa es que no estamos protegiendo nuestros valores, nuestra identidad… Por lo tanto, mi recomendación es que sepamos realmente qué es importante para nosotros y sepamos qué es lo que necesitamos para conectar más con el objetivo a largo plazo alejándonos de la instantaneidad. Básicamente fijarnos en qué es lo que queremos y qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo.

Mencionabas el autocuidado, pero realmente es algo que se suele dejar en un segundo plano. ¿Qué crees que podemos hacer para centrarnos más en esto y valorarnos más de cara a tener un bienestar general? El autocuidado es darse más de aquello que nos hace bien. Normalmente priorizamos todas las urgencias de los demás y lo nuestro lo dejamos para lo último. Parece que suena un poco egoísta pero no lo es… Necesitamos darnos lo mejor para poder dar lo mejor al mundo; y sobre todo a las mujeres nos cuesta muchísimo, y claro que podemos con todo, pero no podemos con todo a la vez. Necesitamos encontrar esos momentos de mimo, necesitamos entender qué nos está pidiendo el cuerpo… Y si te paras a pensar, hasta la rutina de belleza nos da pereza cuando realmente debería ser nuestro momento. Enfocamos todas las cosas desde la obligación, cuando al final son cosas que eliges tú para sumarte, no para quitarte. Y si lo enfocas desde la obligación solo te quitas y todo te pesa. Soy la primera que soy exigente conmigo misma y me cuesta decir que no, pero hay que hacer un ejercicio de pararse.

Volviendo a las redes sociales. Estás muy expuesta por trabajo. ¿Sufres mucho ‘hate’? Lo bueno mío es que ayudo a tantísima gente y es tan agradecido todo lo que hago que apenas lo sufro. La gente no solo pierde peso, sino que te dice que ha ganado en seguridad, autoestima, ha cambiado de trabajado, ha cambiado de pareja e incluso se siente una persona nueva. Por tanto, hay muy buenos comentarios y un ‘feedback’ brutal, pero obviamente no puedes gustar a todo el mundo. A mí me cuesta entender que la gente pierda el tiempo en cosas que no le importan o no le gustan. Yo jamás he dejado un mal comentario, creo que simplemente hay gente que está hecha para acompañarte y gente que no. Yo le diría a todo el mundo que limpie sus redes sociales porque a veces seguimos al que nos da rabia, al que nos da envidia… Las redes sociales es nuestro momento de entretenimiento y deberíamos conectarnos con cosas buenas.

Ahora tienes la oportunidad de trabajar para muchas marcas ‘fitness’. La última en ficharte ha sido Dash and Stars, la nueva firma deportiva y sostenible de moda que nace para llegar a todo tipo de mujeres. ¿Qué supone para ti esta colaboración? Lo primero que hay que destacar es que realmente es una marca sostenible, porque vamos con lo sostenible todo el mundo y no lo llevamos a cabo, y creo que ellos lo han llevado a la práctica de verdad. ¿Por qué hay que comprar la marca? Pues porque sienta super bien, tiene modelos estupendos y además es una marca comprometida de verdad. Si todos hiciéramos este tipo de acciones, el impacto sería brutal. Estoy muy contenta, la verdad, además es una marca que empieza desde cero y que hayan apostado por mí me ilusiona mucho.

¿Por qué crees que esta marca llega a tanto tipo de mujeres? Yo digo que todas somos mujeres, pero vivimos diferente, pensamos diferente y somos especiales y únicas y, por tanto, creo que cada cuerpo es distinto. Si te fijas en la colección tiene línea de pádel, de yoga… En definitiva, son prendas que se mezclan y que podemos llevarnos a nuestro estilo de vida. Podemos lucirlas en casa, en un evento… Se mezclan las temáticas y las situaciones con esas prendas, y eso también está muy guay. Parece que la mujer tiene que cumplir los estereotipos. La mujer tiene que ir con tacones y nosotras también tenemos que decir qué es lo que queremos. Seguramente no le preguntes a un hombre cuándo va a ser padre, pero sí se lo preguntas a una mujer. Creo que es momento de gritar qué es lo que nosotras queremos.

¿Qué características crees que debe tener una prenda de deporte? Yo a una prenda le exijo que sea fácil de lavar y que en el proceso de entrenamiento te haga sentir cómoda, que no sientas que te empapa o que es pesada. Y luego creo que es importante sentirnos bien con ella puesta. El sentirse guapa no tiene que ser en un evento o el día que hayas quedado con tus amigas, también puede ser en casa o al irte a dormir. Una característica importante también es el tema de la sujeción, no solo en leggings sino en el pecho, hay mujeres que les cuesta encontrar una prenda que le sujete bien el pecho.

¿Cuál es tu prenda favorita de la colección? Tengo un cariño especial a la prenda que utilicé para la campaña, que es una combinación entre crema y el negro y es perfecta para las chicas clásicas que quieren arriesgar un poco con el color.

En relación a la diversidad femeninas y de cuerpos. ¿Qué opinas del prototipo de mujer que se asocia a las chicas ‘fitness’? Todas nos imaginamos que tiene que ser una persona de complexión fuerte y delgada, pero, ¿tiene que ser así? Los estereotipos han cambiado a lo largo de los años y a día de hoy, dependiendo de donde vivas, es uno u otro. Son estereotipos establecidos sin criterio propio. No apoyo a un cuerpo poco saludable, pero aun así no soy nadie para juzgarlo porque cada una es dueña de su cuerpo. Yo digo que nuestros hábitos construyen la persona que tú eres. Yo por ejemplo soy una persona muy emocional, me encanta el deporte, pero no es una cuestión física. Ha habido momentos en mi vida en los que me he puesto objetivos físicos, pero cuando tú te mueves para estar saludable tienes que sentirte bien contigo misma, da igual con 2 kilos más o 2 menos, al final eres la misma persona. Igual que no apoyo ese extremismo de un cuerpo de alguien que tiene que buscar soluciones, porque un cuerpo que se siente limitado hay razones por las que ya se tendría que actuar, tampoco recomendaría a la gente obsesionarse con un exceso de deporte, porque ese cuerpo tampoco es saludable. El cuerpo saludable está parametrizado en un porcentaje de grasa y de masa muscular, y mientras se esté en ese parámetro es saludable. Creo que juzgamos demasiado cuando pensamos que lo que vives tú lo vive todo el mundo y no… Hay personas que les cuesta coger peso y hay personas que les cuesta perder peso. Deberíamos aspirar todo el mundo es a tener un cuerpo sano y disfrutar de él. Simplemente hay que aceptar el cuerpo y buscar una mejor versión.

¿Crees que las redes sociales no ayudan? Entras en redes sociales y todo es espectacular. Todo el mundo quiere sacar su mejor foto. Nos ponemos un listón muy alto y la distancia entre lo que quieres y lo que tienes son cúmulos de frustración máxima. En realidad, hay que ser valiente y salirse de lo que todo el mundo dictamina. El primer ejercicio que tenemos que hacer es no juzgar hacia afuera, sobre todo entre mujeres, que siempre estamos buscando la pega. Creo que mirar hacia afuera con buenos ojos, nos ayuda a bajar la presión con nosotras mismas. Tengo un fondo que me gusta ayudar y me gusta hacer sentir bien a la mujer, y creo que nos lo merecemos. Tenemos que empezar a creernos que sí podemos y que sí somos capaces.