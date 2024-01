Qué es la macrobiótica: la terapia de nutrición que Tamara Falcó ha seguido para eliminar los excesos de las navidades

Tamara Falcó volvía a sentarse junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' y no dudaba en contarle cómo ha empezado este nuevo año 2024. La socialité e hija de Isabel Preysler ha vivido unos días alejada de España y disfrutando de la nieve junto a su marido, Íñigo Onieva. Pero más allá de eso, relató un plan de alimentación que ha seguido estas primeras semanas para eliminar los excesos de las comidas navideñas. Se trata de una terapia nutricional basada en la filosofía oriental con la que, según Falcó, ha conseguido adelgazar aquellos kilos que había cogido comiendo turrón.

Pero, ¿en qué consiste este método de alimentación?, o ¿qué se come durante esta dieta? La primera idea es que puede ser orientada al veganismo, debido a la eliminación de algunos alimentos. No obstante, las opiniones de algunos expertos en nutrición son claras ante este tipo de dieta macrobiótica, ya que existe una variedad en la que el plan de alimentación puede llegar a ser muy restrictivo. Pese a que el adelgazamiento sea efectivo, una dieta estricta en la mayoría de casos lleva a un efecto rebote.

¿Qué es la macrobiótica?

La macrobiótica es un sistema de pensamiento y un estilo de vida que busca lograr el equilibrio y la armonía en la vida a través de la alimentación y otros aspectos de la existencia. La palabra "macrobiótica" proviene del griego y significa "vida larga". Este enfoque se originó en Japón y fue popularizado en Occidente por el filósofo y educador japonés George Ohsawa en la primera mitad del siglo XX.

Los principios de la macrobiótica se centran en el equilibrio (Yin y Yang) entre los opuestos y en la adaptación a los cambios de la vida. La dieta macrobiótica es una parte fundamental de este sistema y generalmente se basa en alimentos integrales y naturales, con énfasis en granos enteros, verduras, legumbres, algas, y en ocasiones, pescado. Se evitan o se consumen en cantidades mínimas alimentos procesados, carnes rojas, productos lácteos y alimentos muy refinados.

Yin y Yang en la alimentación. Getty Images

Se estructura entre el equilibrio del Yin y el Yang, ya que cada uno agrupa una serie de alimentos más recomendados y menos recomendados. Así, mientras que en el Yin entran aquellas comidas ligeras y frías, en el Yang se encuentran todas aquellas pesadas y calientes.

Es por ello que esta dieta macrobiótica está relacionada con un tipo de alimentación muy estricta hacia el veganismo o vegetarianismo. "Fui para compensar los excesos de las navidades. He soltado lo que había cogido porque me he pasado comiendo rösti, pasta y todos los turrones habidos y por haber", contó en prime time Tamara Falcó. Sin embargo, este método parece estar bajo sospecha desde algunos expertos hasta Sanidad.

Los inconvenientes o peligros de seguir una dieta macrobiótica

El Ministerio de Sanidad sigue muy de cerca este tipo de dietas con el fin de garantizar que se basen en la seguridad nutricional y de salud. Ya en 2020 pusieron el foco en la dieta macrobiótica y los resultados no fueron concluyentes, ya que no fue posible detectar la eficacia en mejoras o control de enfermedades.

Más allá de los beneficios que puede tener la eliminación de alimentos procesados y ultraprocesado, la dieta macrobiótica contiene un indicador de inconveniencia. El principal es a nivel mental y cómo afrontar un plan de alimentación de restricción de alimentos sin generar ansiedad por no comer los alimentos prohibidos. De normal, los expertos nutricionistas instan a que las dietas sean equilibradas y con el consumo moderado de algunos alimentos como las carnes rojas.

Dieta macrobiótica. Getty Images/iStockphoto

Además, eliminar algunos alimentos de nuestra dieta habitual puede conllevar un déficit de nutrientes y otras necesidades, tal y como asegura la doctora en Farmacia, Eva Gimeno. Por tanto, es posible que empieza disminuir vitaminas o minerales esenciales para la salud del organismo como el calcio, el hierro, las proteínas o la vitamina B12 (entre otras del complejo B) o la vitamina D.

¿Dónde que la salud de las personas veganas o vegetarianas? Este es uno de los grandes debates nutricionales. Pero, según apuntan algunos nutricionistas, la dieta macrobiótica adaptada en su mayor parte a las necesidades nutricionales de cada persona y bien planificada puede llevar a obtener ciertos beneficios. No obstante, las investigaciones siguen con líneas abiertas sobre el impacto de la dieta macrobiótica. Cabe destacar que cualquier cambio en tu dieta debe ser seguida por un profesional médico.

