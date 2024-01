Cómo seguir una alimentación FAFO: adelgazarás un kilo a la semana y dirás adiós al efecto rebote

Las cifras del sobrepeso y la obesidad en España siguen preocupando a los profesionales de la nutrición, ya que más del 50% de la población adulta presenta un exceso de peso, al igual que afecta, cada vez más, a la población infantil. El objetivo principal es erradicar el sedentarismo, alentar a la ciudadanía a realizar más actividad física y, por tanto, mejorar los niveles saludables y reducir el gasto médico. Pero, para llevar una vida rica en salud, lo primordial también es poder encontrar una dieta estable y cargada de valores nutricionales que prevenga el aumento de peso.

Es así como nace de base la dieta FAFO, que significa Flexible and Friendly for the Overweight, una forma de comer fácil y flexible, alejada de las privaciones y los superalimentos. Esta promete dejar atrás los ayunos intermitentes, las dietas bajas en hidratos de carbono y aquellas dietas milagro que terminan con el efecto rebote. ¿Lo mejor? Que es muy similar y acoge valores nutricionales de la dieta mediterránea de nuestro país, simplemente hay que saber adaptarla y recoger todos los beneficios que ofrece a nuestra salud.

Qué es y en qué consiste la dieta FAFO

Dieta mediterránea. Cristian Baitg

La dieta FAFO es un estilo de alimentación que propone un cambio flexible y una adaptación en nuestro estilo de vida. Como base recoge aquel valor nutricional variado que ofrece la dieta mediterránea pero con una diferencia clara. En esta dieta se tienen en cuenta la actividad física, la profesión, el lugar de procedencias y las costumbres del paciente, así como su capacidad económica.

Por tanto, consiste en seguir los parámetros principales de la dieta mediterránea como son la abundancia de los alimentos frescos y naturales como frutas y verduras, las grasas saludables como el aceite de olivar, la moderación en las carnes rojas, las preferencias por las carnes magras y el consumo regular de pescado.

¿Por qué no se producirá un efecto rebote?

La dieta FAFO permite perder en una semana de un kilo a kilo y medio, una pérdida que promete no recuperarse tan fácilmente. El efecto rebote, tan mencionado a la hora de afrontar una dieta, se refiere al fenómeno en el cual una persona que ha perdido peso mediante una dieta restrictiva o un programa de pérdida de peso rápido experimenta un aumento de peso significativo después de volver a sus hábitos alimentarios normales.

En la mayoría de casos de dietas restrictivas, la gran pérdida que se produce es la de masa muscular y no grasa, por lo que cuando se vuelve a los antiguos hábitos alimenticios es posible coger más peso, ya que crea un impacto en el metabolismo. Con la dieta FAFO esta pérdida muscular se hace de una forma lenta y más saludable.

Otros beneficios de la dieta FAFO

Los ácidos grasos y los componentes antioxidantes del aceite de oliva ayudan a controlar el colesterol y protegen nuestra salud cardiovascular en general. PIXABAY / STEVEPB

Entre otros beneficios que podemos encontrar en la dieta FAFO es la estabilidad. Al ser una dieta que se adapta a los estilos de vida y, por tanto, también a sus cambios, como puede ser la edad o enfermedades concretas. Cuanto más lento pierdas peso, más largo será el cambio. Además, los valores nutricionales están completamente cubiertos, ya que no se priva de alimentos como otras dietas, que por lo general suele eliminar los carbohidratos.

Además, un cambio en la dieta en la que se pierde peso rápido o hay restricción de comidas puede conllevar problemas en la salud emocional y concretamente generar episodios de estrés o ansiedad. Así como, a nivel físico también puede provocar cambios en nuestro organismo que pongan en riesgo nuestra salud cardiovascular. Mantener un peso saludable ayuda a prevenir la hipertensión y el colesterol. No obstante, cuando la pérdida de peso se hace de forma rápida, puede haber un cambio brusco en esos valores, provocando serios problemas.

Referencias

Sánchez-Benito, J. L., Torrado, Y. P., & Rodríguez, A. G. (2012). La intervención de pérdida de peso conlleva una disminución significativa de la presión arterial y del colesterol. Clínica e Investigación en Arteriosclerosis, 24(5), 241-249. https://doi.org/10.1016/j.arteri.2012.04.001

Guía Básica de la Dieta FAFO (Flexible and Friendly For the Overweight ) ¿Qué entendemos por una dieta flexible, contextualizada, personalizada y de precisión? (2023). Consultado en: https://www.researchgate.net/publication/371681431_Guia_Basica_de_la_Dieta_FAFO_Flexible_and_Friendly_For_the_Overweight_Que_entendemos_por_una_dieta_flexible_contextualizada_personalizada_y_de_precision

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate a nuestra nueva newsletter.