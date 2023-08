El estilo de vida mediterráneo (y no sólo la dieta) se asocia a un riesgo menor de cáncer y muerte por cualquier causa

Existen varias áreas en la rivera mediterránea que se caracterizan por la alta esperanza de vida de sus habitantes (incluyendo, por supuesto, España). Ya tenemos abundante evidencia científica de que la dieta mediterránea (un patrón muy basado en plantas y en el que las proteínas animales juegan un papel menor que en otras dietas occidentales) tiene mucho que ver con ello, pero no es el único factor que contribuye.

¿Cuál es el estilo de vida mediterráneo?

De hecho, ahora un nuevo estudio publicado en la revista científica Mayo Clinic Proceedings ha concluido que tanto la dieta mediterránea como el "estilo de vida mediterráneo" pueden prolongar la esperanza de vida de las personas.

Este trabajo presenta dos cuestiones novedosas. Por una parte, que se ha realizado sobre una gran cohorte (más de 110.000 participantes, cuyos datos estaban recogidos en la base de datos UK Biobank) y, por otra, que ha comprobado los efectos de estos patrones dietético y de estilo de vida respectivamente en poblaciones alejadas del área geográfica mediterránea (específicamente, sobre habitantes de Inglaterra, Gales y Escocia). El seguimiento se realizó desde entre 2009 y 2012 hasta 2021.

Igualmente, cabe señalar que los autores emplearon tres criterios para medir la adherencia de estos participantes (en base a los datos reportados en cuestionarios por ellos mismos) al "estilo de vida mediterráneo": el consumo de alimentos típicos de una dieta mediterránea, el seguimiento de hábitos alimentarios propios del área del Mediterráneo y la presencia de una adecuada actividad física, descanso, contacto social y convivencia propios de las culturas mediterráneas.

La salud es mucho más que la alimentación

Esta metodología arrojó que, por separado, los tres factores estudiados se asociaban de manera significativa a una reducción en la mortalidad. Curiosamente, la reducción más importante tanto en la mortalidad por cáncer como en la mortalidad por cualquier causa apareció asociada al tercer criterio.

Igualmente, este aspecto fue el único que apareció asociado a una reducción en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, que son en la actualidad la principal causa de muerte en el mundo.

Quedan aún muchos detalles de cómo y por qué las poblaciones del mediterráneo gozan de una esperanza de vida excepcionalmente larga, pero estudios como este subrayan una opinión cada vez más extendida en el ámbito científico: que la respuesta es mucho más compleja que simplemente una dieta, y tiene mucho más que ver con el estilo de vida en su conjunto de las personas. Hábitos considerados como típicos de las culturas mediterráneas, tales como descansar a lo largo del día, pasar tiempo con amigos y familiares o mantenerse físicamente activos pueden tener impactos muy importantes sobre nuestra salud.

Referencias

Javier Maroto-Rodríguez, Mario Delgado-Velandia, Rosario Ortolá, Stefanos N. Kales, Fernando Rodríguez-Artalejo, Mercedes Soto-Prieto et Al. Association of a Mediterranean Lifestyle With All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Prospective Study from the UK Biobank. Mayo Clinic Proceedings (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2023.05.031