Dos dietas pueden reducir la formación de placas en el alzhéimer, según la ciencia

Más de 55 millones de persona en el mundo padecen demencia, con un estimado de 10 nuevos millones de casos cada año. Dentro de las enfermedades que comprende esa categoría, la más importante es el alzhéimer.

Aunque la causa de la enfermedad no está del todo clara, una de las características más prominentes de la condición es la aparición de placas y ovillos de proteínas mal plegadas en el cerebro.

Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad Rush (Chicago) ha encontrado un vínculo entre el seguimiento de dos patrones dietéticos, la dieta MIND y la dieta Mediterránea con un menor desarrollo de estos elementos patológicos.

Dos dietas similares

La dieta mediterránea en términos generales se define por un alto consumo de frutas y verduras, legumbres, granos integrales, aceite de oliva y frutos secos y cantidades moderadas de pollo, marisco y vino tinto.

Por su lado, la dieta MIND consiste en una combinación entre la dieta mediterránea y la dieta DASH, que persigue reducir la hipertensión. Así, se enfoca en el consumo de verduras (especialmente las de hoja verde), bayas, frutos secos, aceite de oliva, pescado y pollo, legumbres, cereales integrales y vino en cantidades moderadas; y en evitar la mantequilla y la margarina, el queso, la carne roja, los postres azucarados y procesados y la comida frita.

Según los autores de este estudio, los hallazgos resultan de realizar un seguimiento a una muestra de 581 adultos mayores, desde el alistamiento en el estudio hasta su fallecimiento, atendiendo a lo que comían y, de manera post-mortem, la cantidad de las placas de beta-amiloide y ovillos de tau que estaban presentes en sus cerebros. Dentro de esta muestra, un 39% había recibido un diagnóstico de demencia próximo a su muerte y un 66% cumplía con los criterios de la enfermedad de alzhéimer tras la misma.

Al realizar este análisis, efectivamente aquellos que habían seguido una de las dos dietas tendían a presentar menos placas características del alzhéimer, lo que aporta a la noción de que la dieta es un área fundamental de intervención frente a las demencias y el alzhéimer.

