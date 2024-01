Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "He ido a una clínica de macrobiótica para compensar los excesos de las Navidades"

Este jueves, tras la entrevista a los invitados del día, Mar Flores, Chenoa y Pepe Navarro, Pablo Motos moderó la primera tertulia de actualidad de 2024 con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Lo primero que le preguntó el presentador a sus colaboradores fue cómo les habían ido las navidades: "Yo he hecho un curso de cocina de pasta fresca en Italia y ahora tengo todos los utensilios que te puedas imaginar en mi casa", señaló Roca.

La marquesa de Griñón les contó que "he estado en Miami y luego en Suiza, en una clínica de macrobiótica para empezar bien el año porque me he comido todos los turrones del mundo".

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Fui para compensar los excesos de las navidades. He soltado lo que había cogido porque me he pasado comiendo rösti, pasta y todos los turrones habidos y por haber", admitió la madrileña.

La hija de Isabel Preysler y su marido, Íñigo Onieva, comenzaron el año esquiando en las pistas de Gstaad, en los Alpes suizos, como bien informaron a sus seguidores por redes sociales.

"En Suiza hice raquetas ¡y fue todo una mentira de mi marido!", exclamó entre risas. La tertuliana explicó que "Íñigo me engañó para que le acompañara en una excursión con raquetas por la nieve, y fue más dura de lo que pensaba".

"Él subía a esquiar y a hacer todo tipo de deportes. Hasta que un día me dijo: Vente a hacer raqueta. Me explicó que era como pasear por el pueblo, pero fue tremendo...", aseguró.

Y continuó diciendo que "al subir la primera cuesta, tenía un pulmón fuera, pero fue una nueva aventura muy gratificante, después lo agradecí".

"Eso sí, me paré en la mitad para tomar un zumo. Todo el mundo compitiendo por los tiempos, ya que había algunos decían que lo habían hecho en 50 minutos, otros que en 60... Y yo lo hice en hora y media", concluyó entre risas.