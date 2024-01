Mar Flores desvela en 'El Hormiguero' uno de sus mayores traumas

El Hormiguero concluyó la semana de emisión de 2024 con una triple visita: Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa, los representantes de los ocho nuevos concursantes de El Desafío.

Los invitados comentaron con Pablo Motos la nueva temporada del programa que se estrena este viernes en prime time de Antena 3 donde cada semana se enfrentarán a difíciles pruebas poniendo al límite sus capacidades.

La exmodelo comentó que una de las pruebas que más miedo tenía era la de la apnea, que la hacen todos los participantes de El Desafío, y explicó el motivo.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero, 3 de los concursantes de la nueva edición de @eldesafioa3, ¡Pepe Navarro, @Chenoa y @Mar_MarFlores! #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/0ShggHuLaQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2024

"Hago submarinismo, tuve una mala experiencia debajo del agua y al quedarme sin poder respirar me creó un trauma bastante intenso", afirmó Flores.

El presentador quiso saber qué le había pasado para que quisiera volver a sumergirse. "Bajé con un grupo a una cueva y el respirador se me enganchó y se me fue", recordó.

Los concursates de 'El Desafío', en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Me quedé sin aire y me puse muy nerviosa. Probablemente, fueron segundos, mucho menos que el tiempo que pasamos en la pecera de El Desafío, pero eso me causó un trauma brutal", reconoció la invitada.

Flores destacó que en el programa "cuando estaba en la pecera, jamás aguanté hasta el momento que te da una contracción en el agua, cuando empezaba a sentirlo, salía disparada".