Esta es la enfermedad mental más buscada (on line) durante este verano

En España existe un creciente interés por las enfermedades mentales, puesto que ha aumentado la incidencia de muchas de ellas según informa la Organización Mundial de la Salud. Según datos de la plataforma que conecta pacientes con profesionales, Doctoralia, el primer puesto de estas consultas on line durante el verano lo ha ocupado el Trastorno de la Ansiedad, seguido de cerca por los trastornos alimenticios y el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

"No existe salud sin salud mental, y el contexto socio-económico que atravesamos ha impactado enormemente en este tipo de patologías. Eso sí, el doctor Google conduce en ocasiones al autodiagnóstico o la autoeducación, con todos los peligros que eso conlleva. Por eso es importante saber que en internet no todo vale, y que hay que consultar siempre fuentes solventes y 100 por cien fiables", explica el director de operaciones de Doctoralia en nuestro país, Carlos Villaverde.

Así pues, y siguiendo el consejo de este experto, en 20minutos hemos entrevistado a la psicóloga María Consuelo Vilasánchez, para conocer de cerca este trastorno que tanto preocupa y tanto afecta a la población: la ansiedad, íntimamente ligada con el estrés y, en sus manifestaciones más graves, con la depresión.

¿Cómo identifico si padezco Trastorno de la Ansiedad?

Todos, en un momento dado, podemos experimentar cierta ansiedad ante determinadas situaciones que nos preocupan, bien porque nunca nos hemos enfrentado a ellas, o bien porque nos generan inseguridad. La ansiedad, como nos explica la doctora María Consuelo Vilasánchez, es algo con lo que todos convivimos en nuestro día a día de una manera controlada. "El problema surge cuando esa ansiedad se vuelve desproporcionada, cuando sentimos que se escapa a nuestro control y condiciona nuestra rutina, cuando nos sentimos bloqueados y ocurre con mayor frecuencia cada vez".

Cuando nos sentimos bloqueados, incapaces de hacer cosas aparentemente normales, puede que suframos ansiedad.. EFE / ARCHIVO

Entramos en bucle: nuestros pensamientos negativos no se van de la cabeza, y nosotros nos sentimos incapaces de afrontar lo que el día a día nos depara. ¿Te suenan estas situaciones? Si la respuesta es 'sí', puede que estés atravesando por una crisis de ansiedad. Como nos cuenta la psicóloga: "Lo importante es darnos cuenta en el momento en que sucede de que algo no va bien, identificarlo es fundamental para poder empezar a tratarlo".

Ansiedad, un problema mental con síntomas físicos

"La ansiedad afecta a todo, a lo que pensamos, pero también a nuestro organismo, que da la voz de alarma con los bloqueos de los que hablábamos antes. El pensamiento, en las personas con ansiedad, está muy polarizado hacia lo negativo, hacia el catastrofismo". Pero por lo que respecta a los síntomas físicos, la doctora habla de mareos, palpitaciones, malestar estomacal…

Los mareos, el mal cuerpo y las palpitaciones son síntomas típicos del Trastorno de Ansiedad. Getty Images/iStockphoto

La causa de la ansiedad suele ser el estrés físico o psíquico. "Siempre hay una situación desencadenante, una discusión fuerte, una ruptura sentimental, un problema laboral… Debemos estar atentos a situaciones cotidianas que antes no nos preocupaban y ahora nos provocan un malestar fuera de lo normal".

¿Cuándo debo preocuparme y tomar medidas?

Como comenta la experta, es normal que en algunos momentos de nuestra vida podamos estar más 'ansiosos' que otros. Por eso, debemos dejar pasar un tiempo prudencial, no precipitarnos. Si vemos que esas situaciones extrañas, incontrolables, se prolongan en el tiempo y nos impiden llevar una vida normal, debemos acudir al especialista.

Si nuestras propias herramientas no son suficientes para superar la ansiedad, debemos consultar al especialista.. Getty Images

Todos tenemos nuestras propias herramientas, cada uno las nuestras, para hacernos preguntas ante los síntomas iniciales de la ansiedad. Si somos capaces de frenar la sensación de bloqueo, está bien. Pero si vemos que los recursos que tenemos no son suficientes para alcanzar nuestro objetivo, ha llegado el momento de pedir ayuda al psicólogo.

Hay personalidades más ansiosas que otras por naturaleza, gente más vulnerable a las ansiedades. A este respecto, el Trastorno de Ansiedad se puede manifestar de diferentes formas. "Por ejemplo, existe el llamado Trastorno de Ansiedad Generalizado, que significa que voy a tener esa sensación asfixiante durante el día y a lo largo de los días, de manera estable, pero que sin embargo no va a ser tan grave como un Trastorno del Pánico, que se manifiesta de manera más abrupta, en forma de 'pico'.

Hay otros tipos de ansiedad que cursan en forma de brotes: estás más o menos bien, de repente sube la ansiedad, que dura de 20 a 30 minutos, y después desciende en intensidad. Luego está la agorafobia, miedo a estar en lugares que me hacen sentir atrapado, aunque sean espacios abiertos. Cada caso es un mundo y debe ser correctamente diagnosticado", concluye la psicóloga consultada.

Algunas formas de prevenir la ansiedad

Lo importante es que nos conozcamos bien a nosotros mismos, para detectar esas situaciones que nos puedan estresar más allá de lo normal. "Practicar ejercicio es muy práctico para mantener la ansiedad bajo control. Meditación, mindfulness, relajación… antes de enfrentarnos a ese estrés".

Meditar nos ayuda a afrontar la ansiedad desde otra perspectiva. Pixabay / EnergyDeVie

Porque si padecemos este trastorno mental, no es fácil que desaparezca. Incluso, "si se agrava sin que hagamos nada por frenarlo, puede generalizarse y desembocar en una depresión, en un TOC, en fobias incontrolables… La ansiedad no tratada no se detiene, suele extenderse", explica Vilasánchez.

La ansiedad, un trastorno 'joven'

Ante la pregunta acerca de si la ansiedad está afectando más a la gente joven ahora, la doctora cuenta que, en su consulta, la mayoría de pacientes con este trastorno son jóvenes en torno a los 20 años. ¿Por qué sucede esto?

El enganche a las redes sociales genera mucha ansiedad.. AYUNTAMIENTO DE TOMARES

"El mundo cada vez está peor, esa es mi percepción. A raíz de la pandemia todo cambió, la incertidumbre que generó hizo mucho daño. En los jóvenes influyen muchísimo las redes sociales, que yo creo que son especialmente perjudiciales. El propio enganche a ellas provoca ansiedad. Eso, unido a que nuestra juventud cada vez practica menos deporte, y se reúne menos presencialmente con otros jóvenes, es el detonante".

¿Cuál es el tratamiento para la ansiedad?

El Trastorno de Ansiedad tiene varias líneas de actuación como nos cuenta la psicóloga, pero es importante que el tratamiento sea individualizado. "Lo primero, por supuesto, es confirmar que el paciente tiene ansiedad, diagnosticar correctamente con una serie de test y de profesionalidad por parte del psicólogo. En función de eso, y de los síntomas que presente la persona, la manera en la que los somatice, se le puede recomendar técnicas de respiración especiales. Ese es el punto de inicio".

La farmacología se utiliza en casos más avanzados de Trastorno de Ansiedad. Getty Images

"Después, según el nivel de ansiedad, podemos tratarlo nosotros o derivarlo al psiquiatra. Si la ansiedad es muy fuerte, es necesario el uso de farmacología para estabilizarla y poder utilizar otras técnicas añadidas. A nivel psicológico, una de las líneas de abordaje más útiles es la terapia cognitivo conductual, que trabaja los síntomas físicos con respiraciones y relajación dirigida", concluye la doctora Vilasánchez.

