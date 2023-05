Así afecta a tu cuerpo una mala salud mental: aumenta el riesgo de ictus e infarto

En tiempos recientes la salud mental, un aspecto del bienestar tradicionalmente descuidado por los sistemas sanitarios públicos, se ha situado en el centro del debate público. Y, a medida que crece la concienciación al respecto, se hace evidente el por qué: es una faceta de la persona cuya negligencia, a nivel individual y social, puede ser fatal.

Como es lógico, cuando pensamos en los daños provocados por una mala salud mental tendemos a visualizar las consecuencias más directas (lacras como el suicidio, la incapacidad por depresión...). Sin embargo, existe un volumen de investigación cada vez mayor que documenta otras complicaciones de los trastornos psicológicos y psiquiátricos, algunas de las cuales afectan directamente a la dimensión fisiológica de nuestro ser.

Hasta tres veces más riesgo de infarto e ictus

En este sentido, un reciente estudio publicado en la revista académica European Journal of Preventive Cardiology ha arrojado que las personas con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años que sufren problemas de salud mental tienen hasta tres veces más riesgo de padecer problemas cardiovasculares (como infarto o ictus) que la población general.

Estas conclusiones se apoyan en el análisis de datos obtenidos de una cohorte de nada menos que seis millones de personas, lo que convierte la investigación en una de las mayores realizadas hasta la fecha.

De estos participantes, hasta un 13% padecía algún tipo de problema de salud mental. Entre ellos, un 48% tenía un trastorno de ansiedad, un 21% padecía un trastorno depresivo, un 20% padecía insomnio, casi un 28% padecía un trastorno del sistema somático y más del 2% padecía trastornos relacionados con el abuso de sustancias. menos del 2% padecía trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la personalidad o trastorno de estrés post-traumático.

Mayor liberación de hormonas de estrés

Durante un seguimiento de unos 7 años de media, se produjeron 16.133 infartos de miocardio y 10.509 episodios de ictus. Cruzando estos datos con los diagnósticos de problemas de salud mental y ajustando otras variables relacionadas, los investigadores encontraron que los participantes con cualquier trastorno de la salud mental tenían un 58% más de probabilidades de infarto de miocardio y un 42% más de riesgo de ictus que aquellos que no padecían ningún trastorno de salud mental. En algunas condiciones, ese riesgo se separaba hasta tres veces más.

Ya se conocen diversos mecanismos por los que la salud mental puede tener efectos fisiológicos que afecten al sistema cardiovascular. Por una parte, se sabe que el estrés provoca una disfunción del sistema nervioso autónomo que a su vez desencadena la liberación de hormonas del estrés como cortisol. Esto lleva a la aparición de hipertensión y de otros cambios que afectan a los vasos sanguíneos, como un aumento del estrés oxidativo, una mayor carga inflamatoria o disfunciones del endotelio.

Al mismo tiempo, el estrés promueve la adopción de hábitos poco saludables, como alimentaciones inadecuadas, que también terminan perjudicando la salud cardiovascular.

Por todo ello, se hace cada vez más evidente que las políticas públicas no pueden descuidar la salud mental de las personas, y la necesidad de caminar hacia estrategias que cuiden de manera integral el bienestar es cada vez más patente.

