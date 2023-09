La cirugía para bajar de peso reduce el riesgo de cáncer hasta en un 25%

La obesidad, un trastorno cuya incidencia no deja de aumentar en los países desarrollados, se asocia a un mayor riesgo de padecer hasta 13 tipos diferentes de cáncer, incluyendo dos de los más comunes: el de colon y el de mama. De hecho, la obesidad severa aumenta el riesgo de fallecer por cáncer hasta en un 62% en las mujeres y un 52% en los varones.

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que las medidas para atajar la patología también reduzcan el riesgo de padecer tumores o de fallecer de ellos. Ahora, un nuevo estudio ha demostrado que una de las opciones más efectivas, si bien más drásticas, como es la cirugía de bypass bariátrico, es capaz de reducir el riesgo de aparición de cánceres hasta en un 25% y la mortalidad por esta causa hasta en un 43%.

Hasta un 43% menos en el riesgo de morir de cáncer

Como publican los autores del trabajo en el medio especializado Obesity, para llegar a esta conclusión analizaron datos a largo plazo de más de 21.000 pacientes que se habían sometido a cirugía de bypass bariátrico, una serie de procedimientos quirúrgicos cuyo objetivo es reducir la capacidad gástrica, y de un número idéntico de controles con la misma edad, sexo e índice de masa corporal medios que no se realizaron la cirugía.

A estos participantes, que en un 79% de los casos eran mujeres, se les realizó un seguimiento posterior de entre 2,8 y 13,5 años. En último término, los investigadores encontraron que someterse a este tratamiento reducía en un 25% las probabilidades de desarrollar cualquier forma de cáncer, en comparación con los pacientes con obesidad que no fueron tratados de esta forma. No sólo ello; en general, esta cohorte tenían riesgo hasta un 43% menor de fallecer por cáncer que sus homólogos no operados.

Un aspecto curioso de la investigación es que los resultados fueron notablemente diferentes entre los hombres y las mujeres. Mientras que estas últimas tenían una reducción del 41% en la probabilidad de desarrollar cáncer relacionado con la obesidad cuando se sometían a la cirugía, y una mortalidad un 47% menor por cualquier cáncer, en los hombres no se observaron reducciones en la mortalidad por cánceres relacionados con la obesidad, pero sí (de un 51%) en los fallecimientos por cánceres no relacionados a priori con la condición. Estos resultados, hacen notar los autores, son consistentes con las evidencias previamente disponibles.

En síntesis, las implicaciones del estudio son que existen numerosos beneficios a largo plazo en este tipo de cirugías, incluyendo otros que se han documentado más allá del área del cáncer. Por ello, robustece las recomendaciones que la aconsejan a los pacientes con obesidad.

