Este es el mejor ejercicio físico para personas con obesidad

Existe una gran cantidad de desinformación en torno a la obesidad y el sobrepeso, por ejemplo, se tiende a pensar que es una cuestión de pereza o falta de voluntad, pero nada más lejos de la realidad; se sigue culpabilizando al paciente sin ser conscientes de que en muchos casos se enfrentan a una enfermedad crónica. En España, un 16% de la población de más de 18 años padecen obesidad, un porcentaje que se encuentra en aumento.

Esta es una enfermedad que continúa estando muy estigmatizada por la sociedad, como decimos, culpando a quien la padece, sin tener en cuenta que existen muchos factores que influyen sobre ella, puede deberse a causas metabólicas, pero también endocrinas o ambientales, por ello se requiere un enfoque multidisciplinar para tratarlo, consiguiendo un cambio en su estilo de vida que sea progresivo, gradual y permanente.

IMC como indicador de la obesidad

El mejor ejercicio para personas con obesidad. Getty Images/iStockphoto

La Organización Mundial de la Salud establece que un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o mayor a 25, indica sobrepeso. Cuando este llega a 30 o es superior, se considera obesidad. El IMC se emplea para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y establece una relación entre la altura y el peso del individuo. Es una manera sencilla de hacerlo y por eso es una de las herramientas más empleadas, pero no es la más precisa.

Se trata de un indicador simple, no hace distinción entre grasa corporal y muscular, por lo que los resultados que se obtienen con esta fórmula no serían tan fiables como otros indicadores de obesidad, por ejemplo, los atletas pueden tener un IMC alto y esto deberse a su musculatura y no a su grasa corporal. Otros indicadores que también pueden resultar prácticos son la circunferencia de la cadera o cintura y su relación, o la medición de los pliegues cutáneos con calibres.

Por qué el ejercicio es distinto en las personas con obesidad

El camino para perder peso no es sencillo y, aunque como hemos señalado antes, son muchos los factores que influyen, una alimentación adecuada y el ejercicio físico son siempre un buen comienzo y algo que no debe faltar en la vida de nadie, tampoco en la de las personas con normopeso. Dar ese paso y cambiar de vida, comenzando a hacer ejercicio, requiere tomar ciertas medidas y en el caso de personas con sobrepeso, más todavía.

Es necesario que el ejercicio que realicen esté adaptado a sus circunstancias, evitando lesiones o problemas innecesarios. Es habitual que las personas con obesidad presenten una movilidad más reducida, tengan peor estabilidad y mayor riesgo de caída, también es frecuente que tengan dificultades para respirar o se cansen con mayor rapidez, dificultades a las que se pueden sumar un mayor riesgo cardiovascular por enfermedades asociadas, que pueden padecer o no, como la diabetes o la hipertensión.

Por eso es necesario consultar con el médico o profesional del sector, que pueda asegurarse de cuál es el estado inicial de salud antes de poner en marcha la nueva rutina deportiva, ajustándola a lo que se espera y necesita y evitando dañar al paciente.

Ejercicio físico para personas con obesidad

El mejor ejercicio físico para personas con obesidad. Getty Images/iStockphoto

En el caso de personas con obesidad, se recomienda empezar con actividades de intensidad moderada, no se aconseja comenzar con actividades de alto impacto, por lo menos hasta que no se note evolución. Por ejemplo, correr es una actividad que quema muchas calorías, pero el sobrepeso unido al impacto podría dañar articulaciones y huesos.

Lo mejor es combinar ejercicios de fuerza con entrenamiento de tipo aeróbico, puede hacerse uno cada día o ambos en la misma sesión, en estos casos es mejor hacerlos en este mismo orden. En los ejercicios de fuerza es mejor empezar por los músculos más grandes, como las piernas, y después seguir con abdominales, brazos…

Entre los ejercicios más habituales que se pueden realizar cuando se tiene sobrepeso encontramos caminar a buen ritmo (tiene un consumo calórico parecido al de la carrera, pero sin su impacto), natación, por ser un ejercicio de bajo impacto que moviliza casi todo el cuerpo, ciclismo, elíptica, baile (sin saltos), pesas, aunque es mejor optar por cargas pequeñas al principio, HIIT adaptado (que potencia la quema de grasa)…

Es importante adaptar el tipo de ejercicios a cada caso particular, no solo para evitar daños físicos, también para conseguir que resulte más sencillo mantenerse fiel a los entrenamientos, de nada sirve un programa que no se puede cumplir. Por eso la ayuda de profesionales es esencial, para encontrar la manera de lograr objetivos sin que el cuerpo sufra y con ejercicios que motiven y resulten atractivos.

