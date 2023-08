El ejercicio aeróbico sencillo que reduce tu riesgo de padecer un ictus

Actualmente, la principal causa de muerte en el mundo son las patologías cardiovasculares; un tipo de trastornos que, en una inmensa mayoría de los casos, es prevenible. Algunos de los factores que contribuyen a este riesgo son la alimentación y el estilo de vida, con lo que actuar sobre estas áreas puede resultar fundamental para alargar nuestra esperanza de vida y disminuir nuestras probabilidades de sufrir un evento cardiovascular.

Menor riesgo de fibrilación atrial e ictus

Modificar estos factores de riesgo resulta más sencillo de lo que muchas veces pensamos. Por ejemplo, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Healthline ha arrojado que un simple paseo diario podría reducir de manera significativa nuestro riesgo de padecer trastorno del ritmo cardíaco, también conocido como fibrilación atrial, e ictus.

Así lo han expuesto sus autores en la Sociedad Europea de Cardiología, según recoge el portal de noticias sobre salud Healthline. Según han explicado, esta conclusión es el resultado de analizar los datos de 15.000 personas sin fibrilación atrial que se realizaron test de cinta de correr entre 2003 y 2012. Por lo general, un mejor desempeño deportivo se relacionaba directamente con menores incidencias de fibrilación atrial o ictus, si bien los investigadores reportaron que tan sólo un simple paseo diario ya podía ayudar significativamente.

En base a una división en tres niveles de forma física, comprobaron que los participantes tenían respectivamente un 97,1%, un 98,4% y otro 98,4% de probabilidades de permanecer sin sufrir una fibrilación atrial en un período de cinco años.

Recomendaciones para reducir riesgos

Similarmente, los hallazgos sugieren que los participantes que realizaban ejercicio aeróbico de manera diaria, incluyendo simplemente pasear todos los días por un corto período de tiempo, también tenían menores probabilidades de padecer un ictus que aquellos que no hacían ejercicio.

A pesar de ello, los investigadores recuerdan que en cualquier caso los mayores niveles de forma física se asocian a reducciones más significativas en varios riesgos importantes para la salud, con lo que aconsejan seguir recomendaciones en materia de actividad física, que incluyen también otros ejercicios como los de fortalecimiento muscular.

