La aspirina puede reducir el riesgo de nuevos ictus o ataques cardíacos en pacientes que ya los han sufrido

Los pacientes que ya han padecido un ataque cardíaco tienen más riesgo que la población general de volver a sufrir un evento cardiovascular adverso grave, como un nuevo infarto o un ictus. Afortunadamente, existen métodos que pueden ayudar a prevenir este riesgo, y uno de ellos podría incluir el uso de un fármaco tan común como la aspirina.

Un tratamiento en discusión

Y es que, tal y como señala una investigación recientemente presentada en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología 2023 y recogida por el portal de noticias sobre salud Medical News Today, aquellas personas que han padecido un ataque cardíaco que no toman una aspirina diaria tienen un mayor riesgo de padecer un ataque cardíaco recurrente, un ictus o incluso de fallecer que los pacientes con el mismo historial que sí que toman esta medicación.

El trabajo se basa en datos obtenidos del registro nacional de salud danés e incluyó a más de 40.000 participantes de 40 o más años de edad que padecieron su primer ataque cardíaco entre los años 2004 y 2017, y que habían sido tratados con un stent coronario y aspirinas al menos durante el primer año después del evento. Cabe apuntar que se excluyó a aquellos tratados con anticoagulantes y a aquellos que padecieron un ictus o un segundo ataque cardíaco dentro del primer año.

El enfoque arrojó que efectivamente aquellos tratados con una aspirina diaria tenían menos probabilidades de sufrir otro evento cardiovascular que aquellos que habían abandonado este tratamiento en alguno de los puntos del estudio en los que se comprobó este parámetro.

La investigación resulta relevante porque desde hace varios años se viene debatiendo en la comunidad médica la idoneidad del tratamiento continuado con ácido acetilsalicílico (principio activo de la aspirina) para diversas condiciones cardiovasculares. Este tipo de trabajos, por tanto, arrojan evidencias que apuntan a que efectivamente puede tener un impacto positivo en el pronóstico de estos pacientes especialmente vulnerables.

