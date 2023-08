El alimento que podría ser la clave para vivir cien años

Existen algunas zonas en el mundo, llamadas 'zonas azules', en las que la esperanza de vida es especialmente elevada. Por ejemplo, se conocen zonas azules en Ikaria (Grecia), Cerdeña (Italia) u Okinawa (Japón). El motivo de esta longevidad es una cuestión que ha suscitado como es lógico un gran interés científico, y no son pocos los investigadores que han tratado de encontrar uno o más factores comunes que puedan contribuir a explicar el fenómeno.

Cualidades nutricionales de las legumbres

Pues bien, tal y como explica el medio norteamericano CNN, en el ámbito de la alimentación estas comunidades comparten una característica: la elevada presencia de las legumbres en la dieta.

De hecho, hace tiempo que la literatura científica viene subrayando las cualidades nutricionales de las legumbres. Todos los miembros de la familia son muy ricos en una serie de micronutrientes, como el cobre, el hierro, el magnesio, el potasio, el ácido fólico, el zinc o el aminoácido lisina, además de tener un alto contenido en proteínas y fibra alimentaria.

Por supuesto, existen algunas diferencias entre distintas legumbres. Por ejemplo, las fabes negras y rojas tienen mayor contenido de potasio, mientras que los garbanzos son mas elevados en magnesio. Por ello, y aunque a menudo cada comunidad consume de manera preferente un tipo de legumbre, desde el punto de vista nutricional puede que lo más aconsejable sea consumir un conjunto variado de diferentes legumbres.

Menor riesgo de algunas enfermedades graves

Ya se han documentado algunos de los beneficios de las dietas ricas en legumbres frente a algunas enfermedades concretas. Por ejemplo, se sabe que la fibra soluble que contienen ayuda a prevenir la aparición de diabetes de tipo 2; o que el consumo de legumbres cuatro veces por semana reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular (actualmente la principal causa de muerte en todo el mundo) hasta en un 22%.

Sea como sea, y hasta que se terminen de demostrar los efectos exactos que las legumbres tienen en la longevidad, lo cierto es que ya sabemos lo suficiente como para considerar que se trata de un elemento de lo más aconsejable en nuestra dieta; según la evidencia, se trata de una manera sabrosa y barata de disminuir nuestro riesgo de padecer algunas de las enfermedades más serias.

