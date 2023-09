Descubren efectos antiinflamatorios en el cannabis

El debate sobre el uso del cannabis es complejo, y a menudo mezcla dos realidades muy diferentes como son el consumo recreativo y sus potenciales aplicaciones medicinales. A medida que diferentes países, como acaba de hacer Alemania, modifican sus legislaciones al respecto de esta sustancia, se hace fundamental una información honesta y de base científica tanto sobre sus verdaderos riesgos como sobre sus propiedades farmacológicas.

Posibles usos frente a enfermedades inflamatorias

En esta línea, un nuevo estudio llevado a cabo por autores de la Universidad de Jena y publicado en el medio especializado Cell Chemical Biology ha documentado propiedades antiinflamatorias en ciertos componentes de la planta. Estos efectos representan una novedad frente a los descritos hasta ahora, que incluyen usos potenciales como analgésico y como antiespasmódico.

Específicamente, estos investigadores estaban estudiando sobre cultivos celulares de qué manera sustancias presentes en la planta como el psicoactivo THC o el CBD (disponible de manera legal en un gran número de productos no únicamente farmacéuticos en países como España) actúan sobre las células humanas. De este modo, encontraron que hasta ocho compuestos diferentes extraídos del cannabis pueden inhibir la formación de sustancias mensajeras pro-inflamatorias en las células, al mismo tiempo que potencian la formación de sustancias terminantes de la inflamación.

En particular el CBD, uno de los componentes con mayor promesa en el ámbito de la farmacología, parecía ser especialmente efectivo a la hora de activar enzimas que desencadenan la liberación de sustancias que indican a las células inmunes el fin del proceso inflamatorio.

Estos hallazgos iluminan el camino para el desarrollo de tratamientos basados en la planta del cannabis frente a determinadas afecciones de naturaleza inflamatoria. En esta línea, estos autores subrayan la especial eficacia del CBD, una sustancia con muchos menos efectos secundarios que el THC (y no psicoactiva), por lo que abogan por que el estudio de posibles tratamientos se centre en el uso de este compuesto.

