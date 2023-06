Desarrollan el primer posible tratamiento para la adicción al cannabis

Las legislaciones más abiertas con la regulación del cannabis están permitiendo una investigación científica más exhaustiva y honesta que está dando cuenta de la verdadera dimensión de sus posibles efectos terapéuticos. Sin embargo, no debemos perder de vista que también contamos con evidencia sólida sobre sus posibles riesgos, que incluyen el trastorno por uso de cannabis o CUD.

No perder los efectos analgésicos

Para esta afección, que es una forma de adicción en la que el usuario de la sustancia no es capaz de reducir su consumo, hasta el momento no existe un tratamiento específico como sí que existe, por ejemplo, en la adicción al tabaco. Esto podría cambiar pronto gracias al AEF0117, un novedoso fármaco probado en ensayos clínicos de fase I y IIa y cuyos datos se han publicado en la revista Nature Medicine.

El funcionamiento del medicamento se basa en el modo en el que el tetrahidrocannabinol (THC), la principal molécula psicoactiva del cannabis, provoca los efectos conductuales sobre los usuarios. Concretamente, esta sustancia activa un receptor celular (el receptor cannabinoide 1 (CB1). Así, el AEF0117 bloquea una parte de la cadena de reacciones químicas que provoca esta activación, con lo que mantiene los efectos medicinales del cannabis (como la analgesia) y evita los conductuales, que pueden terminar desencadenando el CUD.

La eficacia y seguridad de este mecanismo se ha probado ya en modelos animales y en personas. En el primer ensayo clínico, participaron 64 voluntarios sanos y en el segundo 29 pacientes con CUD: en estos últimos, el fármaco logró reducir la autoadministración de cannabis.

Fármacos para la adicción al cannabis

De hecho, una de las claves que da cuenta de la seguridad del tratamiento es el hecho de que en una población basal (que no consume cannabis) no provoca ningún efecto: es sólo en presencia de la sustancia psicoactiva cuando su acción se hace evidente.

Teniendo en cuenta que en España el consumo de cannabis muestra una tendencia ascendente, el desarrollo de tratamientos para el CUD se ha convertido en una preocupación importante en materia de salud pública. Así, de llegar a completar las fases necesarias para su aprobación clínica, el AEF0117 podría representar el primer paso en esta dirección, que acercaría el abordaje del CUD a los trastornos provocados por el tabaquismo.

