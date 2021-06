Primer año de legislatura. Coalición de Gobierno inédita y recién inaugurada y… ¡zas! una pandemia mundial.

¿Qué ocurre sesenta semanas hábiles después?: treinta y dos leyes aprobadas. Una ley cada dos semanas. Si a los proyectos y proposiciones de ley sumamos los Reales Decretos Ley convalidados, llegamos a las 80 normas con rango de ley en lo que va de legislatura.

Y es que no está de más recordar las cifras. Y más que la cantidad, que es importante por aquello de la capacidad e intensidad del trabajo, es muy importante reconocer qué materias han regulado las normas aprobadas. La Ley de Cambio Climático, la Ley de Protección a la Infancia, el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Eutanasia, la Lomloe y el escudo social han sido algunas de las Leyes. Cuestiones que nos afectan directamente como sociedad, que protegen por ejemplo a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país o que nos permiten morir en dignidad. Leyes que reducen las desigualdades y la pobreza y que articulan sistemas educativos mucho más equitativos.

Y hay que ponerlo en valor. Esto es la política también. No solo los minutos informativos dedicados a la bronca y la crispación permanente. Esto es la POLÍTICA CON MAYÚSCULAS.

Y todo ello se ha conseguido a pesar de que algunos partidos políticos han aplicado todo este tiempo difícil el “cuanto peor mejor” y el “todo mal”.

Hay que saber arrimar el hombro en tiempos duros, hay que saber distinguir entre el bien común y el interés partidista. Hay que ser, en definitiva, leal a tu país, pero sobre todo a tus conciudadanas y conciudadanos y lo que necesitan, sin cálculos electorales.

No se pueden obstaculizar deslealmente los esfuerzos del Gobierno y toda la sociedad; hoy lo que hay es un país que va a derrotar a la peor pandemia del último siglo.

Sinceramente. Siempre un país va a estar mucho más “cuidado”, ese gran término, si se hace frente a situaciones complejas con eficacia y con diálogo entre gobiernos y administraciones. Siempre un país va a estar mucho más protegido si hay diálogo entre partidos, gobiernos e instituciones.

Si nos centramos en el “todo mal” y no en todos estos avances en materia social, económica o sanitaria, no seremos capaces de avanzar. Si algunos partidos utilizan permanentemente el "dejar caer" para que "yo lo salve", solo demostrarán que no saben estar a la altura de su país. Ese país que tanto dicen defender y al que usan únicamente para sacar rédito partidista, sin arropar a un Gobierno que frente a las adversidades se “arremanga”, trabaja, dialoga y construye.

El trabajo legislativo y el trabajo parlamentario merecen el máximo de los respetos y deben ser puestos en valor. Ahí están los datos y fundamentalmente el BOE. Un BOE que a pesar de las circunstancias rezuma, cada vez más, igualdad de oportunidades, justicia y protección social. Seguimos. Con fuerza y con ilusión, aunque algunos se empeñen en el “todo mal”.