Hablemos de residuos

Por la ventanilla del tren ya no se veía nada, la noche y mi propio reflejo en el cristal hacía casi imposible descubrir lo que había ahí afuera. De pronto una pequeña iglesia de ladrillo, iluminada con una cálida luz, apareció ante mis ojos, llegaba a Puertollano. Después el aparcamiento de la estación, luz blanca, más frío y más gris.

Me di cuenta que hacía mucho tiempo que no miraba por la ventana del tren, que el tiempo que me pasaba viajando lo hacía con mi mirada fija en las teclas de un portátil. Hoy algo era diferente, me envolvía la sensación de un trabajo bien hecho, de un trabajo en equipo de esos que, cuando salen bien, te invitan a seguir trabajando y luchando.

Esa sensación entre la satisfacción por trabajo bien hecho y el miedo a la responsabilidad que implica la tarea, son quizás los sentimientos que me inundaban mirando por la ventana, mientras esperaba una nueva llamada de teléfono.

"Me di cuenta que hacía mucho tiempo que no miraba por la ventana del tren"

Así les describo, mi experiencia como portavoz, tras la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico donde se ha aprobado el dictamen de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que está haciendo su andadura en el Congreso de los Diputados y Diputadas, que actualiza la norma anterior de 2011 e incorpora las últimas directivas de la UE a nuestra legislación.

Cada vez que me propongo a escribir sobre políticas ambientales, que es lo que me ocupa, hay interferencias y no puedo dejar de mencionar el vergonzante comportamiento de la bancada de la derecha en el hemiciclo. Unos aplaudiendo el fraude, otros gritones, maleducados aplaudiendo las afirmaciones intolerables de su líder, Pablo Casado, cuyo tono entendemos asociado al estado de nervios que arrastra por la debilitada posición que tiene en su partido.

Estamos inmersos en una pandemia y necesitamos alianzas para la recuperación de nuestro país, de eso hay que hablar y ahí debemos estar todos y todas, y en eso está el Gobierno y debería estar la oposición.

"Estamos inmersos en una pandemia y necesitamos alianzas para la recuperación de nuestro país"

Me gustaría contaros como el Gobierno de España quiere dar respuesta a uno de los mayores desafíos para el medio ambiente, para el desarrollo sostenible y también para la salud humana como es la generación y gestión de residuos.

La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados será un elemento central en este sentido porque desarrollará la Estrategia Española de Economía Circular: España Circular 2030, además de suponer una de las reformas estructurales más relevantes incluidas en el Plan de Recuperación de nuestro país.

Y ahí hemos estado diputados y diputadas de los diferentes grupos tratando de llegar a acuerdos en la Comisión del pasado jueves donde aprobamos el dictamen de la ley, que unas veces son más sencillos y otras una batalla épica, pero una batalla que libramos dialécticamente y con respeto, nada que ver con lo que ustedes han podido ver en las sesiones del Pleno en el hemiciclo y eso, también hay que contarlo.

La aprobación de las directivas europeas, 2018/851 sobre residuos y la 2019/904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, conlleva la obligación de revisar la Ley 22/2011 de Residuos.

Los problemas ambientales generados por una inadecuada gestión de los residuos y el aumento de los mismos de forma insostenible, los vertederos o las bajas tasas de reciclaje, han de abordarse de forma prioritaria y urgente desde una perspectiva de desarrollo sostenible donde los residuos pasen a ser recursos sin salir de la cadena de valor, es decir, donde había residuos hemos de ver materias primas y nuevas oportunidades para la formación, la innovación y el empleo.

A esto le llamamos modelo circular y el texto de la nueva ley, además de cumplir con las directivas europeas, impulsa este nuevo modelo de producir y consumir respetuoso con nuestra salud y la salud del planeta mediante la prevención y la reducción de la generación de residuos, y por tanto, de los impactos que producen en general y más concretamente, determinados productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático.

La nueva norma establecerá, entre otras cuestiones, un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, y otro sobre sobre la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero. Se pone en marcha la fiscalidad verde, y los nuevos impuestos, han de conseguir que tirar los residuos no sea más barato que reciclar siguiendo el principio de "quien contamina paga", así se incentivará el reciclaje y reducirá la presencia de los desechos plásticos en la naturaleza.

Es una norma necesaria y justa en cuanto a derechos y obligaciones, una norma en la que diputados y diputadas continuamos trabajando, una apuesta del Gobierno por la transición justa hacia un modelo circular.