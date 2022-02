Una noche de avisos

Las urnas dejan en Castilla y León un retroceso de la izquierda -bajan PSOE y UP- y claro avance de la derecha, pero no como quería el PP. Fernández Mañueco logra con apuros dos escaños más, queda lejos de la mayoría absoluta y abocado prácticamente a gobernar con Vox. El partido de Abascal, que tenía un representante, es el que se dispara y su candidato desconocido dirigirá un grupo de 13 procuradores. El naufragio de Cs y el triunfo de Soria Ya y la Unión del Pueblo Leonés son hitos de una noche electoral de avisos: para el PSOE y, paradójicamente, para el PP, que la convocó y tendrá que revisar su estrategia y lidiar con un socio incómodo y dispuesto a ajustarle cuentas.

La tristeza de Luis Tudanca al valorar sus resultados dejaba a las claras que la suya ha sido una amarga derrota. Los socios del Gobierno han perdido: el PSOE siete escaños; UP, uno de los dos que tenía. Pero la raspada victoria del PP no es nada dulce. El derrumbe de Ciudadanos no les ha dado réditos. La abrupta convocatoria electoral, de la que se enteró el vicepresidente de la Junta y líder de Cs, Francisco Igea, mientras era entrevistado en la radio, fue seguida de un triunfalismo del PP que se ha demostrado fuera de lugar. Siguió una campaña errática, con exceso de vacas y ovejas, con la puntilla de la torpe gestión del error de Casero en la votación de la reforma laboral. Planteada como continuación de la que llevó a Ayuso a las puertas de la mayoría absoluta en Madrid, buscaba a la vez opacar la figura de la presidenta. Pero Ayuso añadió a la confrontación directa con Sánchez propuestas para los sectores afectados por la pandemia y un discurso que frenó a Vox.

Un cambio de estrategia forzoso -no parece que el PSOE vaya a facilitar las cosas a Mañueco- que presenta riesgos e inconvenientes para PP y Vox

Con un candidato desconocido, el partido de Santiago Abascal se ha disparado en Castilla y León, de un procurador a 13 en las Cortes. Y ayer empezó a pasar factura al PP, con una propuesta de máximos para hacer presidente a Mañueco que incluye tocar poder. Un cambio de estrategia forzoso -no parece que el PSOE vaya a facilitar las cosas a Mañueco- que presenta riesgos e inconvenientes para PP y Vox. La noche demostró, otra vez, que la realidad se impone sobre todo. Soria Ya confirma la vitalidad de las plataformas de la España Vaciada y la amenaza al bipartidismo. Y el escrutinio desmiente clamorosamente al CIS de Tezanos, que predijo justo lo que no pasó.