El fracaso mal entendido desde RTVE: la polémica noticia defenestrando a actores del cine español

"Grandes promesas del cine español que se quedaron en nada", titula la página web de la cadena pública. En un artículo sin firma, sin responsabilidad de autor, pero que ha sido publicado en rtve.es, justamente cuando representa la antítesis de lo que debe ser RTVE: saber mirar más allá de dañinos clichés retrógrados.

¿Cómo puede ser que desde un artículo de RTVE amparado en un anonimato se señale un listado de personas cuyas carreras prometían pero que "pincharon", como afirma el pie de foto? ¿Por qué esa osadía de sentenciar en un titular que esos actores fracasaron? Qué mirada tan tóxica del éxito. Y también del fracaso. Nos han vendido una idea de fracaso sobrevalorada, que hace mucho daño y que los medios públicos preservan creyendo que así ganarán audiencia fácil y rápida. Pero hasta esa idea de que así se conseguirán clics está desfasada, porque no representa el punto de sensibilidad en el que ya está la sociedad y lo que espera esa sociedad de Radio Televisión Española, grupo que, por cierto, produce gran parte del cine español y muchas películas que se mencionan en ese artículo.

Ya insistía 'La bola de cristal' cuando, desde su valiente sensibilidad, intentaba desmontar nuestros prejuicios y crear una convivencia con un espíritu crítico más constructivo y menos enjuicioso. Pero los responsables de este artículo debieron ver más 'Tómbola' que 'La bola de cristal'. Hoy, lo interesante sería explicar cómo el mundo de la interpretación es crear personajes más allá de la fama efímera y que hay muchas maneras de desarrollarse en ese oficio, en películas igualmente valiosas aunque no lleguen a un público masivo. Pero no. Sólo se estigmatiza a un puñado de nombres con juicios de valor arcaicos, metiendo en el saco hasta a una actriz que ganó un Goya como Pilar López de Ayala.

La sociedad ya no debería confundir triunfar con la utopía de perpetuarse en una alfombra roja, salir 24 horas en la tele o tener millones de seguidores. Triunfar en la vida no tiene nada que ver con esa vanidad tan efímera. Se vende la popularidad extrema como único camino y eso hace enorme daño en cabezas que se crean expectativas gigantes. Porque la fama no es una meta en la que llegas y te quedas. La popularidad es una parte del recorrido con altibajos e incluso con fecha de caducidad.

"Se vende la popularidad extrema como único camino y eso hace enorme daño en cabezas que se crean expectativas gigantes"

En 2021, ya nadie debería sentar cátedra señalando a una persona, despreciando al decir que se ha quedado "en nada". Y mucho menos la televisión de todos. Porque, para empezar, no tiene el contexto para tal afirmación. Ser bueno en un trabajo nada tiene que ver con perpetuarse bajo unos focos artificiosos. Ser feliz y sentirte desarrollado no tiene que ir unido a mantener una popularidad de cartón piedra. Actores como Fernando Ramallo, que cita el artículo, han seguido curtiéndose, creciendo y desarrollando ideales. Con la dificultad que sufre la mayor parte de la población y no por eso se quedan en el camino o la nada, siguen recorriéndolo con idénticos obstáculos e ilusiones que la gran parte de las personas. Por no hablar de que ya gustaría a muchos tener en su haber las películas que ha hecho Ramallo.

Por eso mismo, la publicación de ese tema en la web de RTVE desconcierta.y representa una desorientación clara. Se supone que RTVE debe proteger la cultura española grande y pequeña, intentando medir su triunfo con la amplitud de miras del aporte social. No con la crítica básica para atraer el viejo morbo de gente fracasada que ya hay que desmontar. Es injusto, es irreal, es dañino, es tóxico. Con todo lo que hay que divulgar y visibilizar, con espíritu crítico bien entendido, RTVE.es no puede quedarse en el estigmatizar juguetes rotos con un prisma tan cuadriculado. Eso no es el sentido de una radio televisión pública que debe abrir mentes, no cerrarlas. Construir en vez de destruir.