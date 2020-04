Los llaman despectivamente titiriteros, como si esa fuera una palabra fea, los olvidan en las relaciones oficiales de bienes esenciales y sectores afectados por la crisis. Sin embargo, quienes se dedican a la creación artística y al espectáculo, que hoy parecen una especie en extinción, son quienes nos sacarán de esta crisis y de todas las que vengan porque son, precisamente, quienes cultivan las materias que nos diferencian de otros animales, quienes mantienen viva la imaginación y la memoria, quienes nos hacen sentir y pensar, soñar y reír, quienes ponen su espejo crítico frente a la sociedad y nos cuentan el mundo como jamás podremos contarlo los periodistas o los historiadores.

"No solo saldréis de esta, sino que nos ayudaréis a salir a los demás. Y no será –nunca lo ha sido– por las subvenciones"

No son más importantes –ni menos– que los informáticos, los sanitarios, los camareros o los empleados de limpieza. Tampoco son "la cultura" aunque alguno se adjudique en exclusiva esa etiqueta. Cultura es el conjunto de instrumentos y conocimientos que nos permiten vivir y convivir, y eso incluye la creación artística, desde luego, pero también la ciencia, la filosofía, la política, la medicina, la agricultura (que lleva la palabra en el nombre) e incluso la gastronomía, si se recuerda que, como escribió Faustino Cordón, "cocinar hizo al hombre".

Pero podéis estar tranquilos, titiriteros. No solo saldréis de esta, sino que nos ayudaréis a salir a los demás. Y no será –nunca lo ha sido– por las subvenciones. Será porque os echaréis a los caminos, como habéis hecho desde hace milenios, con los carromatos cargados de sueños, de máscaras, de cuentos y de canciones. Con vuestro arte nos recordaréis que somos personas y que, si no perdemos nunca esa condición, todo lo demás podremos recuperarlo.