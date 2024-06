Anécdotas y polémicas de las elecciones europeas: el DNI de Sánchez, el micro rebelde de Feijóo, una joven salva una mesa...

61 millones de españoles están llamados a las urnas este 9 de junio para votar en unas elecciones que se prevén clave en el futuro del continente europeo. En total, son hasta 350 millones de ciudadanos de todos los países que forman parte de la Unión Europea los que elegirán a sus representantes durante los próximos cinco años por lo que, en realidad, son 27 procesos electorales los que se producen a la vez.

Y, como cada día de elecciones, con tal cantidad de gente votando, la jornada ha estado marcada por un sin fin de anécdotas. En España, concretamente, desde los abucheos al presidente del Gobierno -que también ha olvidado recoger su DNI- hasta los fallos de sonido de Alberto Núñez Feijóo a la hora de hacer unas declaraciones ante la prensa.

Sánchez olvida su DNI

Era una de las imágenes más esperadas. El líder del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a primera hora de la jornada a votar. Lo ha hecho a las 9.10 horas en el colegio del Buen Consejo de Madrid, nada más abrirse la votación. Recibido ante la prensa y los fotógrafos, que acudían a captar el momento, el dirigente socialista ha votado acompañado de su esposa, Begoña Gómez.

Pedro Sánchez se retira hacia atrás tras olvidar su DNI en la mesa. TVE

Tras acudir a la urna y entregar su Documento nacional de Identidad (DNI) al presidente de la mesa, Sánchez ha depositado su voto pero, tras hacerlo, se ha olvidado de recoger su documentación y se ha retirado hacia atrás para dejar votar a su mujer. Ha sido el brazo extendido del presidente de mesa quien le ha recordado que debía recoger su DNI. Tras ello, su mujer ha votado con total normalidad.

Abucheos a Sánchez y Begoña Gómez

Tras haber ejercido su derecho al voto, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez han salido de su colegio electoral recibiendo insultos como "traidor" y "corrupta". De la misma manera, también han recibido los gritos y los abucheos de varios de los ciudadanos que se encontraban allí.

Abucheos a la IMPUTADA y a Pedro Sánchez a su salida del colegio electoral.



¡Música para mis oídos!



pic.twitter.com/wBFnYxUJTX — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧a ☆ 🇪🇸 (@progrestonn) June 9, 2024

Asimismo, frente al centro escolar un grupo de personas han desplegado una pancarta de grandes dimensiones en la que se leía: 'España ya no es una democracia. Empieza a ser una dictadura' sobre un fondo con la bandera de España. En la pancarta había además un retrato de Sánchez con bigote, que emulaba a Hitler.

Fallos de sonido con Feijóo

Otra de las anécdotas del día la ha protagonizado el dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición ha acudido a depositar su voto al instituto Ramiro de Maeztu, donde ha llegado sobre las 11 horas acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Alberto Núñez Feijóo frente a la prensa. TVE

Tras votar, a la hora de atender a los periodistas, ha contado con varios problemas. El sonido de su micrófono no parecía funcionar cuando iba a hablar, por lo que ha tenido que esperar varios minutos. "Nos podemos ir a tomar un café y luego venimos", ha ironizado el líder del PP tras probar de nuevo, sin éxito, hablar ante la prensa. Finalmente, solucionados los problemas técnicos, ha podido comparecer sin problema.

La 'drag queen' Pitita, presidenta de una mesa

Ella es también una de las imágenes del día. La drag queen Pitita ha presidido una mesa electoral desde el Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona (UB). Lo ha hecho, además, totalmente arreglada porque, como ha asegurado, tras acabar la jornada tiene previsto acudir directamente a su actuación en una fiesta de la conocida sala Apolo.

La 'drag queen' Pitita, ha presidido una mesa en un colegio electoral de Barcelona. EFE

Además, la ganadora de la tercera temporada del programa Drag Race España era en realidad presidenta suplente. Sin embargo, finalmente le ha tocado ejercer de presidenta de mesa. "El destino ha querido que pase aquí el día cumpliendo mis obligaciones como ciudadana", ha expresado a través de sus redes sociales.

Villarroya no logra batir su récord

Los habitantes de Villarroya tenían en esta cita electoral otro de sus grandes objetivos a batir: conseguir votar en menos de 26 segundos. El pueblo riojano, conocido precisamente porque sus pocos habitantes depositan su voto en muy poco tiempo, no ha conseguido finalmente reducir esa cifra de tiempo.

Votación en el pueblo riojano de Villarroya. EFE

Lo han hecho en esta ocasión en 33 segundos porque sus habitantes -siete en total, de los que tres de ellos estaban en la mesa- han decidido finalmente tomarse estas elecciones europeas "con tranquilidad". Así lo han expresado los propios componentes de la mesa electoral, afirmando que esta vez han decidido "pasar" de establecer una nueva marca debido a la polémica surgida en los pasados comicios generales del 23 de julio, cuando un reflejo de luz en un DNI provocó que en la televisión pareciese que uno de ellos había votado con el carné de otra persona, lo que provocó una oleada de críticas.

Pacma denuncia papeletas rotas y escondidas

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha denunciado durante la jornada lectoral que en varios colegios de toda España sus papeletas se encuentran rotas, están escondidas o han sido tapadas por las de otros partidos. En algunos casos, además, aseguran que ni siquiera se han sacado de las cajas y que no están expuestas.

"Nos preguntamos cuántas personas habrán ido a votar hasta entonces y, al no ver nuestras papeletas, habrán pensado que no nos presentamos. ¿En cuántos colegios estará sucediendo esto?", han cuestionado desde el partido, que ha calificado estas incidencias de "graves". Ante este escenario, desde PACMA han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que verifiquen la presencia de las papeletas de su partido en sus colegios electorales, "independientemente de su orientación política".

Sumar denuncia que "se impide el voto secreto"

Otra de las polémicas del día ha ocurrido en la ciudad de Murcia, donde el partido Sumar ha denunciado que el Ayuntamiento ha dado instrucciones a las Presidencias "para que no se habiliten papeletas en el interior de las cabinas de votación lo cual es contrario a lo establecido en la ley electoral".

Vista de las papeletas para las elecciones europeas en el colegio electoral dispuesto en el Convento de San Agustí, en Barcelona. EFE

Así, el partido asegura que en la ciudad "se impide el voto secreto" y ha cuestionado las normas del Consistorio de Murcia, por lo que ha reclamado a la Junta electoral de Zona que se dicten instrucciones inmediatas de corrección.

Una joven se ofrece para ser suplente

Desde primera hora de la mañana, los llamados a formar parte de las mesas electorales han tenido que acudir a su colegio electoral para establecerlas. Sin embargo, en una de ellas, la persona que estaba llamada a ser vocal no ha acudido a su puesto. Ante la situación, tal y como ha recogido RTVE, ha sido otra joven -que era vocal suplente pero de otra mesa- se ha ofrecido voluntariamente para ejercer el cargo.

"Ha faltado el primer vocal y esta chica tan agradable se ha ofrecido voluntaria", ha explicado otra de las formantes de esa misma mesa. "Me había tocado de suplente y he dicho, bueno, ya que estoy aquí, me quedo", ha expresado ella misma a RTVE.

Una pareja de recién casados acude a votar

Otra de las anécdotas del día ha ocurrido en Sevilla, concretamente en la localidad de Los Palacios y Villafranca. Allí sobre las 8.45 horas de la mañana se han presentado en su colegio electoral una pareja de recién casados para ejercer su derecho al voto.

Los dos venían directamente de la celebración de su enlace, ella vestida de novia, al igual que él, y contaban con purpurina en la cara. Además, han acudido acompañados de varios de los invitados a su enlace. Han tenido que esperar 15 minutos hasta la apertura del centro, cuando finalmente han podido votar sin ningún problema.