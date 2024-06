A qué hora se conocerán los primeros resultados de las elecciones europeas 2024

Aunque en España hoy 9 de junio sea la jornada de votación de las elecciones europeas 2024, lo cierto es que en la Unión Europea otros países ya comenzaron a votar el pasado 6 de junio. El calendario de votación de las elecciones al Parlamento Europeo varía en función de cada país de la UE.

Las particularidades de las elecciones europeas hacen que el calendario de votaciones dure más de un día. Este proceso electoral no adquiere las dimensiones de las elecciones de la India (que duran seis semanas), pero sí que se extienden durante varios días. Así, entre el 6 y el 9 de junio, los diferentes países de la UE (y sus territorios de ultramar) votan para decidir el nuevo Parlamento Europeo.

Calendario de votación de los distintos países de la Unión Europea en las elecciones europeas del 9 de junio Carlos Gámez

6 de junio : Países Bajos.

: Países Bajos. 7 de junio : Irlanda y República Checa (o Chequia).

: Irlanda y República Checa (o Chequia). 8 de junio : Eslovaquia, Letonia y Malta. Este día también comienzan a votar los ciudadanos de los territorios de ultramar de Francia e Italia (pero no los ciudadanos de dichos países en Europa continental).

: Eslovaquia, Letonia y Malta. Este día también comienzan a votar los ciudadanos de los territorios de ultramar de Francia e Italia (pero no los ciudadanos de dichos países en Europa continental). 9 de junio: España, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Finlancia, Suecia, Portugal, Luxemburgo, Polonia, Hungría, Lituania, Grecia y los ciudadanos continentales de Francia e Italia.

¿Y cuándo se dan a conocer los resultados electorales?

Que los ciudadanos de un país de la Unión Europea voten el seis de junio no quiere decir que se sepan sus resultados ese mismo día. Al igual que sucede en España, que no se hacen públicos los resultados del escrutinio del voto de las elecciones generales hasta que no se han cerrado los colegios electorales de todas sus comunidades autónomas, en las elecciones europeas pasa lo mismo. Por tanto, aunque el recuento del voto se pueda adelantar en Países Bajos, los resultados de las europeas no se darán a conocer hasta que hayan votado todos los ciudadanos de todos los territorios de los 27 países de la Unión Europea.

El último país en cerrar los colegios electorales es Italia. Eso será sobre las 23:00 horas (horario peninsular). Por tanto, solo a partir de entonces se podrán conocer los primeros datos y estimaciones del recuento de votos de las elecciones europeas.

Sin embargo, precisamente porque algunos países votan unos días antes, para cuando salgan los primeros datos, el porcentaje de escrutinio estará muy avanzado. Así, sobre las 23:30 horas de la noche de hoy se podrán conocer estimaciones muy avanzadas del recuento de voto de las elecciones europeas 2024 muy avanzadas.