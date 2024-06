Las mil y una tareas invisibles de una persona que tiene que estar en mesa electoral este 9J: "Por 70 euros no está pagado"

Este domingo, algo más de 38 millones de españoles están llamados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo, y entre ellos hay que contar también con las miles de personas que han sido elegidas por sorteo para formar parte de las mesas electorales: presidentes y vocales.

Esta semana, los elegidos han recibido formación para afrontar la jornada del domingo y en especial los presidentes de mesa titulares, que ya cuentan en su poder con un voluminoso maletín lleno del material que necesitarán para componer la mesa y con unas responsabilidades que, para algunos, pueden resultar abrumadoras.

Los miembros de la mesa reciben una compensación económica de 70 euros, pero la cifra puede quedarse corta: "No está suficientemente pagado", dice Nuria S., que ejerce este domingo de presidenta de mesa en un colegio electoral de Murcia.

"Me dedico al comercio y por trabajar ocho horas un domingo, en mi trabajo cobro 135 euros. Aquí voy a trabajar más de 12 horas por menos de la mitad, así que pierdo dinero", sostiene.

Y eso sin contar las horas que ya ha echado: "El viernes nos dieron una charla de dos horas contándonos toda la casuística posible", explica Nuria, que se considera especialmente desafortunada, ya que es la segunda vez que le toca mesa electoral, aunque la primera fue hace más de 20 años, cuando era muy joven.

Cada presidente de mesa cuenta con un maletín como este. 20minutos

En esa charla, además de "mucha información", a los presidentes y presidentas de mesa se les entregó un maletín lleno de cosas: desde material como lápices, bolígrafos, subrayadores, cinta adhesiva, un cúter o bolsas de basura, hasta documentos importantes como el censo electoral de la mesa, justificantes de voto, cartelería, recibos, sobres, actas, un manual o una guía de teléfonos en caso de incidencias.

El trabajo de la presidenta ha empezado incluso antes de este domingo: "Nos pidieron que lleváramos de casa la lista del censo electoral con los votantes por correo subrayados con rotulador fluorescente", dice Nuria S., que se encargó de hacerlo este sábado al llegar a casa después de trabajar.

Comienzo de la jornada, a las 8:00 h

Este domingo, junto al resto de miembros de la mesa, se ha presentado a las 8:00 horas en su colegio electoral. A las 8:30 han firmado el acta de constitución de mesa y si no ha sido necesario, el presidente y los vocales suplentes se han ido a casa. Y a las 9:00, ha abierto el colegio.

Entre otras tareas, los miembros de la mesa tienen que colocar las papeletas, controlar que no se agoten (si ocurre, tendrían que parar la votación hasta que no se repusieran), controlar que los interventores no se acercan a las cabinas de votación e incluso mantener el orden en la sala de votaciones, ya que los presidentes de la mesa tienen la potestad de pedir a la Policía que desalojen a algún individuo.

"Este año tenemos que encargarnos también del voto de los invidentes", explica Nuria S., que añade que deben ser acompañados por el presidente o presidenta a una sala aparte, donde se les debe entregar un maletín con todas las papeletas en braille para que puedan preparar su voto y ejercerlo.

La presidenta tendrá que colocar los carteles en el colegio antes de la apertura de las votaciones. 20minutos

A las 20:00 horas se cierran las urnas. Las de este año son nuevas y vienen montadas con unas bridas que hay que cortar, motivo por el que todos los presidentes tienen un cúter: "Nos han advertido de que es muy fácil que se desmonten y las papeletas se esparzan por el suelo, por lo que nos han recomendado que la abramos entre al menos dos", dice Nuria S.

Una vez recontados los votos y comprobado que coincide todo ("nos dijeron que en las últimas elecciones una mesa no acabó hasta las 4:00 de la mañana, porque no les cuadraba"), y anotados los resultados, Nuria S. tendrá que tirar en las bosas de basura que se le han dado los votos y los nulos tendrá que conservarlos en un sobre: "Tengo que pegar con cinta adhesiva los que estén rotos o las papeletas duplicadas en un mismo sobre", explica esta mujer. Tanto ella como los vocales tienen que firmar detrás de los votos nulos.

¿Y después? "Tengo que coger mi propio coche e ir al Palacio de Justicia a llevar las actas y los sobres, acompañada al menos de uno de los vocales. En la reunión preguntamos si no nos llevaba la Policía, pero nos dijeron que tendríamos que esperar quizá horas, porque había 500 mesas pero no 500 agentes", explica Nuria S., que no sabe a qué hora acabará su maratoniana jornada de este domingo.

"Esto habría que plantearlo de otra manera. Tendrían que recurrir a desempleados o a estudiantes, a gente que le venga mejor el dinero", reflexiona Nuria S., que también cree que es una tarea que podría corresponder a "los miles de funcionarios del Estado que existen".

"No tienen en cuenta que algunos somos personas que trabajamos 40 horas toda la semana y, como en mi caso, solo tengo el domingo para descansar", dice esta mujer, que cuando recibió el pasado 16 de mayo la carta donde se le informaba que era presidenta de mesa, tuvo "ganas de llorar". Pero este domingo, ni siquiera tendrá tiempo para ello.