Verónica Alonso, terapeuta ocupacional: "La mano debe poder 'hacer' lo que el cerebro 'piensa'"

La motricidad fina es un aspecto fundamental del desarrollo humano que abarca el control y la coordinación de movimientos pequeños y precisos, como los que realizamos con las manos y los dedos. Desde abrochar un botón hasta escribir con un lápiz, estas habilidades son esenciales para la vida cotidiana y el aprendizaje. La terapia ocupacional se ha destacado como una disciplina clave en el abordaje y mejora de la motricidad fina, especialmente en niños con dificultades de desarrollo, personas con discapacidades y adultos que han sufrido lesiones. A través de diversas técnicas y ejercicios específicos, los terapeutas ocupacionales trabajan para potenciar estas habilidades, facilitando una mayor autonomía y calidad de vida para sus pacientes.

Verónica Alonso es terapeuta ocupacional especializada en infancia. Además, es la directora y propietaria del Centro de terapia infantil Creare. Desde hace 15 años, trabaja con niños y niñas que presentan dificultades del desarrollo o del aprendizaje. Su dilata experiencia tanto en la clínica como en colegios, así como impartiendo formación sobre diferentes temas relacionados con el desarrollo infantil, hace que Verónica sea una voz autorizada para resolver todas las dudas sobre la motricidad fina.

¿Y las señales y síntomas de que algo va mal?Salvo casos muy evidentes, los papás se dan cuenta de que algo va mal especialmente relacionado con la escritura, cuando el niño no puede coger bien el lápiz, realizar un buen trazo,… Anteriormente a eso hay que estar atento a una mano demasiado rígida o, por el contrario, demasiado “blanda”, a la que se le caen las cosas. También son señales que no las use para explorar, para llevárselas a la boca cuando es un bebé, para empezar a coger los primeros alimentos... Más adelante, que no pueda atarse los cordones, abrochar las cremalleras...