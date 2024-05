Felipe González, sobre Javier Lambán: "Si le sancionan a él, me sancionan a mí"

La gira de presentación del libro de las memorias de Javier Lambán ha recalado este miércoles en Madrid, donde el senador autonómico y secretario general del PSOE-Aragón se ha rodeado de amigos y compañeros, entre los que se encontraban el expresidente Felipe González o el exvicepresidente Alfonso Guerra. Sin presencia de cargos y militantes afines al líder nacional, Pedro Sánchez, el encuentro se ha convertido en un cónclave de los más importantes disidentes de la actual dirección del partido.

Todo ello apenas unos días después de que Lambán se ausentara de la votación de la ley de amnistía en el Senado para no apoyar una modificación legal que no comparte, lo que le supondrá un expediente y multa económica de 600 euros. En este sentido, Felipe González se ha solidarizado con el dirigente aragonés: "Si lo sancionan por eso, me sancionan a mí también".

El expresidente del país ha alabado la figura de Lambán, al que ha calificado de "ejemplo de lealtad al proyecto que representa el Partido Socialista". Una opinión compartida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el otro barón díscolo con Ferraz. "Merece muchísimo la pena, como político, como persona y como intelectual", ha subrayado.

Respecto a la polémica ausencia del líder aragonés en la votación de la amnistía, García-Page ha reconocido que se alegra de no ser diputado nacional ni senador para no tener que afrontar la decisión que tomó su compañero, aunque ha dado alguna pista. "Yo hubiera sido más radical", ha asegurado.

En cualquier caso, ha advertido de que los representantes autonómicos en el Congreso y el Senado no deberían recibir consignas de sus secretarios generales territoriales, en referencia a las presiones que han recibido los diputados y senadores de Castilla-La Mancha por parte de la derecha. En este sentido, García-Page ha apuntado que, en todo caso, "sería más razonable preguntarle a los diputados aragoneses, porque esos también votan".

Lambán ha vuelto a manifestar sus discrepancias con la actual dirección del partido. El líder aragonés ha rechazado que el problema actual de la sociedad se encuentre en los jueces o en los bulos, tal y como defiende Sánchez. "El principal problema de la política española somos los políticos", ha recalcado.

El líder aragonés ha hecho una análisis pesimista de la situación del país. "Ninguna fuerza política de este país está a la altura del desafío", ha manifestado. A su juicio, ni PP ni PSOE han "entendido" los retos actuales, y ha vuelto a criticar que su partido se alíe con los independentistas. "Los socialistas vinimos al mundo para combatir a los nacionalistas", ha dicho. Respecto a los populares, ha denunciado que "carecen de espíritu reformista y de sentido constitucional".

En cualquier caso, ha apelado a una "reacción cívica" que impulse a ambas formaciones a dialogar. "PP y PSOE no solo no han de repudiarse, sino que han de entenderse como pilares fundamentales del sistema", ha argumentado.

A la presentación, celebrada en el auditorio del Colegio de Arquitectos de Madrid y en la que intervinieron el expresidente asturiano Javier Fernández y el escritor Manuel Vilas, han asistido personalidades del socialismo como Nicolás Redondo, José Luis Corcuera, Elena Valenciano o Jaime Lissavetzky. También acompañaron a Lambán Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, o la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba, Pilar Goya.

Tampoco ha faltado representantes de diferentes sectores de la sociedad aragonesa, como el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés y el fiscal Javier Zaragoza, o el presidente y el director general de la Fundación Ibercaja, Amado Franco y José Luis Rodrigo, respectivamente.