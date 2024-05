Antecedentes de otros dirigentes socialistas que no votaron medidas clave sobre Cataluña como Lambán

Javier Lambán ha roto la disciplina de voto del PSOE en el Senado al ausentarse del Pleno para no votar a favor de la ley de amnistía. El partido ha abierto expediente disciplinario al expresidente autonómico y aún líder de la formación en Aragón, que se expone a una sanción de hasta 600 euros.

Lambán, que siempre se ha mostrado en contra de esta medida, justificó su decisión de no votar a favor porque "incurriría en una insoportable deslealtad" consigo mismo, entraría "en una contradicción flagrante" con sus convicciones éticas y políticas, y porque está "convencido" de que "no le prestaría ningún servicio" ni al país ni al partido.

Pero el expresidente no es el primer dirigente socialista que se ausenta y prefiere no votar una medida clave y con impacto directo sobre Cataluña. Antes que él, hubo otros dos expresidentes autonómicos que tampoco asistieron a un Pleno de la Cámara Alta para no participar de la votación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el que el entonces Gobierno de Mariano Rajoy asumía el control temporal de la Generalitat. Fue a finales de octubre de 2017, casi un mes después del referéndum ilegal y el mismo día de la declaración unilateral de independencia (DUI).

Los dos socialistas que se ausentaron del Pleno el 27 de octubre de 2017 fueron José Montilla, presidente catalán entre 2006 y 2010, y Francesc Antich, presidente balear entre 2007 y 2011. Ese año, ambos eran senadores y correspondía a la Cámara Alta votar la aplicación del 155.

El expresidente de la Generalitat y exsenador José Montilla. Europa Press

El expresidente balear y exsenador Francesc Antich EFE

"No puedo votar en contra porque, como socialista, no puedo avalar actuación irresponsable de quienes en Cataluña quieren romper con la legalidad y llevarla a un precipicio de incalculables consecuencias económicas políticas sociales y culturales", explicó entonces Montilla, quien añadió que tampoco podía votar a favor por su "compromiso" con la institución que había presidido. Haciéndose "eco de los ciudadanos que dudan sobre la aplicación del 155, su intención también era "representarles" a ellos.

Montilla se mostró comprensivo con "las razones" que habían llevado al Gobierno a poner en marcha el 155 y al PSOE a darle su "apoyo matizado", si bien expresó sus dudas sobre la constitucionalidad del texto aprobado, como, según dijo, habían puesto de manifiesto distintos informes de juristas y académicos".

Unos meses después de ese Pleno, el Grupo Parlamentario Socialista decidió sancionar a Montilla y Antich con 300 euros cada uno, dentro de los márgenes que establece el reglamento del partido